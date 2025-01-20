ATO Başkanı Baran'dan çarpıcı çıkış: Geçtim nitelikli elemanı bulaşıkçı bulamıyorum
Türkiye'de hep işsizlik var hem de iş dünyası 'çalışacak eleman' bulamıyor. Bu sorun hemen her gün gündeme geliyor. İşsizliğin olduğu bir ülkede iş insanları nasıl işçi bulamıyor? ATO Başkanı Gürsel Baran, kalifiye eleman için üniversitelerin niteliğine dikkat çekerken, kamu ile özel sektör arasında ortaya çıkan farka değindi. Baran, en düşük memur maaşının 44 bin lira, en düşük işçi maaşının ise 22 bin lira seviyesinde olduğunu anlatırken, “Bu farkı görenler sanayide, üretimde çalışmak ister mi? Kamuda çalışmak için her yolu deniyor” dedi.
Türkiye’de işsizlik Türkiye İstatistik Kurumu’nun Kasım verilerine göre; yüzde 8,6 seviyesinde. 15-24 yaş arasındaki genç nüfusta ise bu oran yüzde 15,8 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 28,2 bandında.
TÜİK’in bu rakamları Türkiye’de işsizliğin ciddi bir sorun olarak ortada durduğunu gösteriyor. Diğer taraftan da iş dünyasından hemen “Çalışacak işçi bulamıyoruz” açıklamaları geliyor.
Peki nasıl oluyor da Türkiye’de hem işsizlik var hem de çalışacak işçi bulunamıyor?
Bu kritik sorunun yanıtı Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’dan geldi.
Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Barış Parlak’a konuşan Baran, “Üniversiteleri sayıda değil nitelikte yükseltmeliyiz. İhtiyacı karşılayamayan, talebe yanıt veremeyen bölümleri dönüştürmeliyiz” dedi.
ATO Başkanı, “Geçtim nitelikli elemanı, bulaşıkçı dahi bulamıyorum. En düşük memur maaşı 44 bin TL, en düşük işçi maaşı ise 22 bin TL. Arada iki kat fark var” dedi.
Gürsel Baran özel sektör ile kamu arasındaki maaş farkına değinirken, “Bu farkı görenler sanayide, üretimde çalışmak ister mi? Kamuda çalışmak için her yolu deniyor” ifadelerini kullandı.