ATO Başkanı Baran’dan ‘çek’ uyarısı

ANKARA (DÜNYA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ile bir araya geldi.

ATO heyeti, Adalet Bakanlığı bürokratlarına, ticari hayatta yaşanan sorunları içeren bir dosya sundu.

Reel sektörün ciddi finansman sorunu olduğunu dile getiren Baran, tahsilat sorunları yüzünden kullanmaktan kaçınılan çeke tekrar itibar kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Dünyanın hiçbir yerinde çekin vadeli finansman kaynağı olmadığının altını çizen Baran, “Bankaların çek defteri verirken aynen kredi verirken yaptıkları gibi, kullanıcının kredibilitesini dikkate alarak çek defteri için bir limit belirlemesini sağlayacak bir düzenleme yapılmalı. Ayrıca çek kullanıcısının kestiği çek yaprağı için yazabileceği vade konusuna da sınırlama getirilmeli” dedi.

Çeki alan tarafın da ödenme endişesi taşımamasının önemine işaret eden Gürsel Baran, “Çek, tacirin olduğu kadar bankanın da itibarıdır. Bankalar bu sorumluluklarını dikkate alarak çek defteri vermelidir.” diye konuştu.

Görüşmeye, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Adem Ali Yılmaz da katıldı.