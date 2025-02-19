ATO Başkanı Baran'dan Emlak Konut Kampanyası değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’da gerçekleştirilen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun “Türkiye İnşaat Sektör Çalıştay”ına katıldı. Gürsel Baran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı bu çalıştayda açıklamalarda bulundu.

Baran, Türkiye’nin, inşaat ve müteahhitlik sektöründe güçlü bir ülke olduğunu açıklayarak, sektördeki büyük firmaların birçoğunun merkezinin Ankara’da bulunduğunu söyledi. Baran, aynı zamanda Türkiye'nin Dünya’nın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması sıralamasında, 43 firma ile Çin’in ardından geldiğini açıkladı.

"43 firmanın, 21’inin merkezi Ankara’da"

ATO Başkanı Baran, bu 43 firmanın, 21’inin merkezinin Ankara’da bulunduğuna dikkat çekerek "Sektör, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar uzanan bir coğrafyada, 137 ülkede yürüttüğü başarılı faaliyetleriyle ülkemizin bayrağını en yüksekte dalgalandırıyor. Son yıllarda yurtdışında önemli başarılara imza atan Türk inşaat sektörü, dünyada bir marka haline gelmiş durumda. Özellikle altyapı projeleri, konut inşaatı ve ticari yapılar alanında Türk firmaları, yüksek kalite işçilikleri, rekabetçi fiyatları ile dikkat çekiyor” şeklinde konuştu.

Baran, yüksek malzeme maliyetleri, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, işgücü eksikliği ve nitelikli eleman bulma zorluğu, bürokratik prosedürlerin karmaşıklığı, haksız rekabet, finansman maliyetlerindeki yükseliş gibi faktörlerin sektörün gelişiminin önünde engel oluşturduğunu ifade ederek, sektörün sağlıklı şekilde işleyebilmesi açısından sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Konut kampanyası hakkında değerlendirme

Gürsrel Baran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Çalıştay’da açıkladığı, Emlak Konut’un yeni başlatacağı kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Baran, kampanya nedeniyle Bakan Kurum'a teşekkür ederek ”Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere 81 ilimizde yapılacak konutlar, inşaat sektörünü canlandırırken, lokomotif etkisiyle de ülkemizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

Programa kimler katıldı?

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Hasan Suver ve Ömer Bulut, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, iş insanları, sektör temsilcileri ile İMKON üyeleri katıldı.