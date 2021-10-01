ATO Başkanı Baran'dan Getir'e çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Getir'e, Ankara'da satışa sunduğu ürünleri yerel KOBİ'lerden temin etmesi çağrısında bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Getir Perakende Lojistik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih İnanılır, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Getir'in kuruluşundan bu yana büyüme süreci ile çalışma yöntemi hakkında bilgi veren İnanılır, 460 depo ile faaliyet gösteren Getir'in Türkiye geneline hizmet verme hedefi bulunduğunu bildirdi. İnanır, Getir'in yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Baran da Getir'in kısa sürede ulaştığı başarılarla Türkiye'nin gururu haline geldiğini ancak Getir ve benzeri uygulamaların konvansiyonel ticaret yapan işletmelerin iş hacimlerini etkilediğine işaret ederek, "Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren bu yeni uygulama nedeniyle geleneksel ticaret yürüten üyelerimiz olumsuz etkileniyor. Ancak gelinen bu aşamadan geri dönüş söz konusu olamaz. Bu yüzden biz de üyelerimizi yeni gelişmelere uygun şekilde eğitmeye ve desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ürün tedarikinin hizmet verilen illerde ve o ilin işletmelerince yapılması gerektiğini vurgulayan Baran, "Mevcut ticari iklimde KOBİ olarak nitelediğimiz küçük ve orta boy işletmelerin varlıklarını sürdürmesi için Getir'in hizmet verdiği illerde tedariklerini gerçekleştirmesi çok önemli. Getir, Ankara'da ürün teminlerini ATO üyelerinden yaparak, ticaret hacimlerini dengelenmesine katkıda bulunsun." değerlendirmesinde bulundu.