ATO Başkanı Baran’dan işletmelerin enflasyona karşı korunması çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, işletmelerin enflasyona karşı korunması çağrısında bulunarak, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesini talep etti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) 35 aylık artışın yüzde 100'ü aştığına dikkati çeken Baran, bu şartlar altında fiyatların artmasının gelir tablosunu yükselttiğini ancak bu rakamların kar olmadığının bilindiğini vurguladı.

Baran, en son 2004 yılında uygulanan enflasyon muhasebesine yeniden dönülmesinin işletmelerin devamlılığı açısından önemli olduğunu savunarak, şunları kaydetti: "İşletmeler enflasyona karşı korunmalı. İşletmelerde oluşan değer hareketlerini izlemek için paranın satın alma gücündeki değişimleri dikkate almak gerekiyor. Mevcut durumda, bilançolardaki parasal olmayan kıymetler fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Şirketlerin mali tabloları da gerçek durumu göstermekten uzaklaşıyor. Bu durum, ilerleyen dönemde de bir dizi yanlışın ortaya çıkma riskini barındırıyor. Mevcut durumda enflasyon nedeniyle işletme değerleri yükseldiği için, kar dağıtımı ya da kredi kullanımı durumlarında yanlış sonuçlar doğurabilecektir."

Baran, enflasyon muhasebesinin Anayasa'nın 73'üncü maddesinde belirtilen vergi matrahının adil ve doğru tespiti için de gerekli bir düzenleme olduğunu belirtti.