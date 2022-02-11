ATO Başkanı Baran’dan KDV açıklaması: Sadeleşme işleri kolaylaştıracak

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Duatepe Hizmet Binası'nda, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın da katılımıyla KDV'nin sadeleştirilmesi konusunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda;

Gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde alımda ve satımda farklı KDV uygulamasına son verilmesi.

Kırtasiye başta olmak üzere çeşitli sektörlerde üretim girdileri ile nihai üründe farklı KDV uygulamasına son verilmesi,

KDV'nin sektörlere göre tek oranlı belirlenmesi,

Özel eğitimde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi,

İnşaat malzemelerinde yüzde 18 olan KDV'nin sektörü canlandıracak şekilde düşürülmesi,

Gıda malzemesi tedariklerinde firmaların satın alımları esnasında yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin kamuya yapılan işlerde yüzde 1 olarak alınması ve mahsuplaşma gerektirmesi nedeniyle indirilmesi,

İkinci el otobüslere uygulanan yüzde 18'lik KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi,

Kedi-köpek mamalarına uygulanan KDV'nin düşürülmesi,

Ham soya yağına uygulanan KDV oranının aşağı çekilmesi

gibi talepler dile getirildi.

“Sadeleşme reel sektörün gücünü artıracak”

Toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, KDV'nin sadeleştirilmesi konusundaki önerilerini daha önce yaptıkları toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ilettiklerini belirterek, Bakan Nebati'nin konuyla ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Baran, "KDV'deki sadeleşme reel sektörün işlerini kolaylaştıracak, dinamizmini ve rekabet gücünü artıracaktır. KDV'nin sadeleştirilmesi, kayıt dışının azaltılmasından yatırım ortamının iyileşmesine, ticarete ve ihracata, birçok alana olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi uygulamalarındaki karmaşıklığın kayıt dışılığa sebep olduğunu vurgulayan Baran, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere ayrıcalık ve kolaylık sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Baran, hali hazırda düzenli vergi ödeyen mükellefe yönelik yüzde 5'lik indirim uygulaması için çok fazla evrak ve prosedür gerektiğini, kolaylaştırıcı düzenlemeler istediklerini ifade etti.

“Kredi kartıyla vergi ödemede limit kaldırılsın”

Baran, Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi uygulamalarının mükelleflerin işlerini kolaylaştırdığını belirterek, kredi kartıyla vergi ödemede halen 100 bin lira olan üst limitin kaldırılmasının vergi tahsilatını kolaylaştıracağına işaret etti.

Gelir İdaresi Başkanı Bayrakdar da 1985 yılından bu yana uygulanan KDV'nin üretici, tüccar ve tüketici boyutu olduğunu, bu konuda detaylı çalışma yapacaklarını kaydetti.