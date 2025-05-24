ATO Başkanı Baran'dan önemli mesajlar: TOBB Ekonomi Şurası’nda KOBİ’lere KGF desteği vurgusu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’na katılarak, reel sektörün ve KOBİ’lerin beklenti ve taleplerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla açıklanacak yeni destek paketine dikkat çeken Baran, bu desteklerin üretim yapan her KOBİ’nin finansman sorunlarını hafifleteceğini söyledi.

Küresel piyasalarda tarife gerilimlerinin azalmasına rağmen ekonomik büyüme hızının yavaşladığına işaret eden Baran, yatırım ve üretimin devamı için faiz oranlarının kritik olduğunu dile getirdi.

“Reel sektörümüzün finansmana erişimi, özellikle sermaye derinliği olmayan KOBİ’lerimiz için hayati önem taşıyor” diyen Baran, hükümetin destek paketleriyle iş dünyasının motivasyonunun arttığını belirtti.

Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşanan iç ve dış şoklara rağmen dirençli yapısıyla büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sağlanan dış politika ve diplomasi başarılarının, hükümetin güven ve istikrar adımlarının ve reel sektörün dinamizminin bu başarıda etkili olduğunu söyledi.

Ekonomi şurasında ATO üyelerinin dile getirdiği temel sorunlar ve talepler arasında vize desteği, finansmana erişimde kolaylık, ticari kredi kartı işlem kısıtlarının kaldırılması, vergi sisteminde sadeleşme, mesleki eğitim teşvikleri, konkordato düzenlemesi ve adil rekabet ortamının sağlanması gibi başlıklar yer aldı.

Baran, şunları kaydetti:

“KGF desteği, ülkemiz için üreten her KOBİ’nin elini güçlendirecektir. Bu destek daha fazla üretim, ticaret, ihracat ve istihdam demektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimine bu kapsamlı destek paketleri için teşekkür ediyoruz.”