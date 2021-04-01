ATO Başkanı Baran'dan 'sadece ciro kaybı yaşayana destek' önerisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, ATO'nun 160 bin üyesinin 67 meslek komitesinde temsil edildiğini, sektörlerin gelişimi için iç ve dış ticaretin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

COVID-19 vaka sayısının artmasıyla Ankara'nın "çok riskli bölge" haline geldiğini ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yeniden başlayacağını hatırlatan Baran, şunları ifade etti: "Zincir marketler bir evin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde ürün konseptini genişletmiş durumda. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle diğer tüm sektörlerde işletmeler kapalı ancak marketler açık. Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor. Geçmiş kısıtlama dönemlerinde tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle marketlerde tekel ürünlerinin satışı yasaklandı. Aynı şekilde tuhafiyeciden çorapçıya, hırdavatçıdan kırtasiyeciye, elektronik eşya satıcısına kadar hafta sonu dükkanını açamayan tüccarlarımıza da sahip çıkmak istiyoruz. Zincir marketler hafta sonu kısıtlamalarında gıda dışı ürün satışı yapmasın."

"Destekler tacirleri kapsayacak şekilde genişletilsin"

COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde hükümetin reel sektörü desteklemek için önemli adımlar attığını belirterek Baran, bu desteklerin sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve destek miktarının artırılması önerisinde bulundu.

Aynı işle iştigal eden işletmelerden birinin esnaf diğerinin de tacir olabildiğini, ancak hükümetin destek açıklamalarında sadece esnafı dikkate aldığını ifade eden Baran, zorda olan sektörlere yönelik desteklerin tacirleri kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi. Yerli ve milli üretimin öneminin salgın sürecinde daha da iyi anlaşıldığını vurgulayan Baran, Türkiye'nin dünyayla rekabet edebilen yerli üretim kapasitesine ulaştığını kaydetti.

Kamu alımlarında yerli üretimin tercih edilebileceğinin ilgili düzenlemelerde yer aldığına dikkati çeken Baran, "Bu düzenlemeler kağıt üzerinde kalmamalı. Cumhurbaşkanımızın yerli ürün konusundaki hassasiyetini tüm kamu alımlarında görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.