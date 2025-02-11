ATO Başkanı Baran'dan ticaret açıklaması! 'En büyük engel enflasyon ve belirsizlik'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun 68 meslek komitesinin 31 başkanıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu üyeleri Ali İhsan Güçlü, Ahmet Akça, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu da hazır bulundu. Komite başkanları, sektörlerine ilişkin talepler ve çözüm önerilerini toplantıda dile getirdi.

Üye talepleri komiteler üzerinden takip ediliyor

ATO Duatepe Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Baran, yaklaşık 170 bin üyesi bulunan Ankara Ticaret Odası'nın 68 meslek komitesi aracılığıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Baran, üyelerden gelen taleplerin ilgili kurum ve kuruluşlara iletildiğini vurgulayarak “ATO Meslek Komite Başkanları İstişare Toplantısı’nın ilkini 29 komite başkanımızla 22 Ocak 2025'te gerçekleştirdik. Bugün ise 31 komite başkanımızla bir aradayız. Komitelerimiz, sektörlerinin gelişimi ve küresel rekabette güçlenmesi için çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Komitelerin ATO'nun çalışmalarına yön verdiğini dile getiren Baran, "Komitelerimizden gelen talepler çalışmalarımızın pusulasını oluşturuyor" dedi.

Komitelerden 1645 karar

Baran, toplantıya katılan 31 komitenin 8 Kasım 2022'den bu yana yaptığı çalışmaları değerlendirerek, "Bu komiteler bin 45 toplantı gerçekleştirerek toplamda bin 645 karar aldı. Biz de ATO yönetimi olarak bu kararların takipçisi olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ticaret ve ihracatımızın gelişmesi için istişareyi sürdüreceğiz" dedi.

"Belirsizlik ortamı ticaretin önündeki en büyük engel"

Son dönemdeki ekonomik gelişmelere değinen Baran, enflasyonun ve belirsizlik ortamının ticaretin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Baran, "Bu sorun sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de ticareti olumsuz etkiliyor. Ayrıca finansmana erişim sorunu da devam ediyor" dedi.

Baran, reel sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacı, ticari kredi kartlarına taksit düzenlemeleri, vize uygulamaları, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi konularda da çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, "Her sektöre özgü sorunları masaya yatırarak çözüm arayışına yöneliyoruz. Amacımız, reel sektörün ticaret ve ihracat faaliyetlerindeki engelleri kaldırarak ülkemizin gelişimine katkı sağlamak" diye konuştu.

Toplantıya konfeksiyon, gıda, güvenlik sistemleri, otomotiv, sağlık ve konaklama gibi pek çok sektörü temsilen meslek komitesi başkanları katıldı. Katılımcılar arasında 2 No’lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Komitesi Başkanı Ziya Demirci, 34 No’lu Hurdacılık ve Geri Dönüşüm Komitesi Başkanı Hakan Kaplan, 50 No’lu Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Komitesi Başkanı Aydın Erkoç ve 68 No’lu Cam ve Cam Ürünleri Komitesi Başkanı Mustafa Çelik gibi sektör temsilcileri de yer aldı.