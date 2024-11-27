ATO Başkanı: Cari açığın azalması için yerli ürün kullanımı artık stratejik bir zorunluluk

ATO'nun Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda söz alan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünya çapında yaşanan gerilimlerden etkilenen Türkiye'nin ekonomik anlamda atması gereken adımlardan söz etti.

Türkiye’de uzun yıllardır sürdürülebilir bir düzeye indirilmeye çalışılan cari açık probleminin bulunduğunu hatırlatan Baran, cari açık düzeyinin azalması, üretim ve istihdamın artması için yerli ürün ve hizmetlerinin Türkiye’den sağlanması konusunun tercih değil artık stratejik bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Kamu ve özel sektör işbirliği

Yerli üretimi desteklemenin ATO'nun misyonlarından biri olduğunu ifade eden Baran, bu konuda kamu ve özel sektör işbirliği yapması gerektiğini vurguladı ve ekledi: “İndirilmeye çalışılan cari açık problemimiz var. Yerli ve milli bakış açısı bu noktada öne çıkmalı. İhtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin Türkiye’den kaliteli bir şekilde sağlanabildiği bir ortamda, önceliğin bu kalemlere verilmesi artık bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir. Gelişen üretim altyapımız ve nitelikli insan kaynağımız sayesinde, yerli üretimin kamu alımlarında daha fazla yer bulabileceğine inanıyoruz. Buradan, iç piyasamızı canlandıracak bu yaklaşımın tüm resmi kurumlar, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile oda ve borsalar tarafından benimsenmesi çağrısını yapıyorum. Bu yaklaşım, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk meselesidir.”

UTTS yürürlük tarihi yeniden düzenlenecek mi?

Akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı engellemek amacıyla 1 Ocak 2025'te devreye girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin akaryakıt dağıtımı yapan işletmeler ve kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar açısından ekstra ve hazır olunmayan bir yük getireceğini ifade eden Baran, UTTS’nin yürürlük tarihinin yeniden gözden geçirilmesini talep ettiklerini belirtti.