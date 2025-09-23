ATO Başkanı Gürsel Baran: Ankara siyasetin yanı sıra ticaretin de başkenti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" Ödül Töreni'nde Ankara'dan 24 firmanın ödül almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara siyasetin yanı sıra, ticaretin, sanayinin, girişimciliğin de Başkenti olduğunu, Türkiye 100 programındaki başarısıyla ispatlamıştır" dedi.

"Tüm şirketlerimizi kutluyorum"

ATO Başkanı, törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ve Haymana Ticaret Borsası Başkanı Fazlı Çınar ile birlikte ödülleri takdim ettiklerini belirterek, "Cesaretleri, yenilikçi bakış açıları ve öncü rolleriyle ekonomimize değer katan firmalarımız, Türk özel sektörünün vizyonunu ve dinamizmini de dünyaya gösteriyor. Türkiye 100 listesine girme başarısı gösteren tüm şirketlerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Ankara ticaretin, sanayinin, girişimciliğin de Başkenti"

ATO Başkanı Baran, "100 şirket içerisinde Ankara 24 şirketle en fazla başarı gösteren il oldu. Ankara'nın adının liste başında yer almasını sağlayan Ankaralı firmalarımızla da gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ankara siyasetin yanı sıra, ticaretin, sanayinin, girişimciliğin de Başkenti olduğunu, Türkiye 100 programındaki başarısıyla ispatlamıştır" ifadelerini kullandı.

Baran ayrıca, programa öncülük eden TOBB ve Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek, hızla büyüyen şirketlerin kamuoyuna tanıtılmasının başarılı örneklerin çoğalmasına katkı sağladığını vurguladı.