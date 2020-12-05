ATO Başkanı Gürsel Baran: Kapanan işletmelere mücbir sebep uygulanmalı

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, COVID-19 önlemleri kapsamında Ankara genelinde 15 bin işletmenin kapandığını veya faaliyetlerinin kısıtlandığını bildirdi. Baran bu işletmelerin süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini beklediğini kaydederken, daha önceden ertelenen yükümlülüklerin de ödenemediğini söyledi.

Gürsel Baran, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirilen Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti.

İlk kısıtlama kararının alındığı 16 Mart’tan itibaren hizmetler sektörünün zor günler yaşadığını dile getiren Gürsel Baran, o tarihten bu yana hiç açılmayan işletmeler olduğu gibi, açılanların da cirolarının çok düştüğünü vurguladı. Baran faaliyeti durdurulan ve kısıtlanan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığını belirterek, bunların kira desteği talepleri dahil mücbir sebep ilanı talebinde bulunduklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bu konuda çalışma yapıldığına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Baran, üyeleri arasında yer alan şahıs kuruluşlarının da kapsamda değerlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarına yönelik bazı vergi yükümlülüklerinin ekim, kasım ve aralık aylarına ertelendiğini hatırlatan Gürsel Baran,

“Kapanma sürecinden sonra açılan işletmeler, vatandaşların salgın tedirginliği nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor. Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Baran, yapılandırma kapsamında ertelenerek taksitlendirilen borçların da önümüzdeki ay ödeneceğini kaydederek,

“Mevcut şartlarda bu borçların ödenmesi konusunda da güçlükler olacak. Üyelerimiz yapılandırma ödemelerinin de ileri tarihe ertelenmesi beklentisi içindedir” diye konuştu.