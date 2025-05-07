ATO Başkanı Gürsel Baran'dan kritik çağrı: Aflar zemini bozuyor, vergi sistemi şeffaf olmalı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, vergi sistemine ilişkin reformun bir an önce hayata geçirilmesini her fırsatta dile getirdiklerini hatırlatarak, “Yüksek dolaylı vergi oranları, işletmelerimizin rekabet gücünü zayıflatıyor. KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payının yüksekliği, vergi adaletini de zedeliyor” dedi.

'Kayıtlı işletmeler yel değirmenleriyle rekabet ediyor'

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin varlığının tüm kesimler tarafından kabul edildiğine dikkat çeken Baran, “Kayıt dışı, ülke ekonomisinin gelişiminin önündeki en büyük engel. Kayıt dışının olduğu ekonomide, kayıtlı işletmeler yel değirmenleriyle rekabet ediyor. Kayıt dışı adı üstünde kayıt dışında olduğu için ulaşılamıyor. Vergi incelemesi kayıtlı mükellefe yapılıyor. Mevcut koşullarda da denetim, işini, ticaretini düzgün yapan, vergisini tam ve zamanında veren iş insanlarının moralini bozuyor” diye konuştu.

Vergi oranlarındaki yüksekliğe de dikkat çeken Baran, “Vergi sistemimizin sadeleştirilmesi, tek oranlı hale getirilmesi ve gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması, hem mükelleflerin yükünü hafifletecek, hem de devletimizin gelirlerini artıracaktır” dedi.

'Vergi afları vergi zeminini bozuyor'

Türkiye’nin, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir vergi sistemine kavuşturulması ve bu sisteme olağanüstü koşullar dışında dokunulmaması gerektiğine dikkat çeken Baran, çıkarılan vergi aflarının, vergi zeminini bozduğunu ve vergiye uyumlu mükellefi olumsuz etkilediğini söyledi.

Baran, “Aflar, yapılandırmalar, ne yazık ki vergiye uyumlu mükellef sayısını da, vergi gelirlerini de olumsuz etkiliyor. ‘Nasıl olsa af çıkar’ beklentisi, vergi ödeme refleksini zayıflatıyor, moral bozuyor. Vergi bir vatandaşlık göreviyse, af ya da denetim arasına sıkıştırılmamalı, makul bir yapıyla iş dünyasıyla uyumlu hale getirilmelidir” diye konuştu.