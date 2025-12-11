ATO Başkanı'ndan bankalara kredi faizlerinde indirim çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirme kararına ilişkin, "Merkez Bankasının attığı adımı doğru buluyor, devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı açıklamada, TCMB'nin politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirme kararını değerlendirdi.

Kararın, ticaret, yatırım ve üretim açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Baran, geçen hafta açıklanan enflasyon rakamlarının beklenenden düşük gelmesinin faiz indirimi beklentilerini güçlendirdiğini anımsattı.

Bankalara kredi faizleri çağrısı

Baran, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız bütün sıkıntıların kaynağının enflasyondaki yükseliş olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde enflasyondaki gerilemenin reel sektörün hareket kabiliyetini artırması gerekiyor. Bu da ancak faiz indirimiyle mümkün. Bu nedenle Merkez Bankasının attığı adımı doğru buluyor, devamını bekliyoruz. 2025 yılı üyelerimizin finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığı bir yıl oldu."

Bu adımın ardından bankaların da elini taşın altına koyması ve faiz indirimini kredi piyasasına yansıtmaları gerektiğini vurgulayan Baran, KOBİ'ler başta olmak üzere ekonominin üretim gücünü oluşturan işletmelerin finansmana uygun koşullarla ulaşmasının ekonomik gelişime de etki edeceğini belirtti.