ATO Başkanı'ndan 'yerli ve milli' sitem: Kamu tarafında desteklenmiyor

25 Mart 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın ihracattan potansiyeli ölçüsünde yararlanamadığını söyledi. Baran, kamunun sanayicileri daha fazla desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Şerafettin Ceceli de yazılım ve bilgisayar oyunlarının da ciddi bir ihracat kalemi olduğunu belirterek, ihracatı daha geniş kapsamlı düşünmek gerektiğini kaydetti.

“Biz bu işten soğumuşuz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği (OAİB) tarafından düzenlenen, Ankara’nın ihracatını artırmaya yönelik yol haritası oluşturmayı hedefleyen çalıştay Bolu’da yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, Roma ziyaretinde konuştuğu Roma Ticaret Odası Başkanı’nın 2.5 milyon oda üyesi içinde 195 bin firmanın ihracatçı olduğu bilgisini aldığını vurgulayarak, “TOBB’a üye 1,5 milyon üye içinde ihracatçı olanlar 10 bin dolayında.. Demek ki biz bu işten soğumuşuz, pek de becerememişiz…” diye konuştu.

Yerli ve milli

Son dönemde yoğunlaşan ihracatı artırma yönündeki girişimler yanında yerli ve milli üretimi artırma çalışmalarının firmaları güçlendirici yönde beklenti oluşturduğun kaydeden Baran, “Devlet kamu alımlarını yerli değil yabancı firmalar üzerinden yapıyorsa firmalar nasıl güçlenir’ dedik. İş makinası alımını yapan askerimiz Japon firmasını tercih etti. Sayın Cumhurbaşkanı her gittiği yerde yerli ve milli üretim diyor. Arkamıza batığımızda kamu tarafından desteklenmiyor” diye konuştu.

Markalaşmanın önemine işaret eden Baran, “Dünyada çok iyi yerlerde olduğumuz bir alanda Frankfurt’taki bir fuarı ziyaret ettik. 300 dolayında Türkiye’den katılımcı var. Firmalarımızın önemli bir kısmı fuarda yabancı isimlerle yer alıyor. Bununla da ilgili çalışma yapmak gerekiyor. Eximbank destekleri artmalı. Heralde az çalıştırıyoruz. Bu ülkenin geleceği ihracatta” dedi. Gürsel Baran Ankara’nın ihracattaki payının neredeyse sabit kaldığını kaydederek, “Demek ki Ankara’nın alacağı çok yol var. Aktif ve çok boyutlu bir dış ticaret stratejisinin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi güçlü ekonomi için çok önemli” diye konuştu.

OAİB Başkanı Şerafettin Ceceli: Oyun ihracatı

OAİB Başkanı Şerafettin Ceceli Ankara’nın teknoloji yoğun yapısına işaret ederek, “Ankara potansiyelini ortaya çıkarmış görünüyor ama bu bize yeterli gelmiyor. Ankara altyapısı teknolojik ürünleri üretip ihraç edebilecek durumda. En fazla ihracat motorlu kara taşıtları ve traktör. Sonra makina ve kimyasal madeler geliyor. Ama Ankara’da son 3-4 yılda oyun yazılımı ve teknolojileri sektörü gümbür gümbür geliyor. 2018’de 1 milyar doları geçti. 5 ya da 6. Sektör oyun ve teknoloji geliştirme sektörü. 2050’yi hedef aldık ki bugünün sıkıntılarından biraz uzaklaşılsın. Biz geleceğe doğru bakalım, önümüz açık, zihnimiz hür olsun istedik” şeklinde konuştu.

Ceceli, küresel ticaret savaşlarını “yeni dünya savaşı” olarak niteleyerek, “Yeni savaş artık ticaretle yapılıyor. Bize düşen bu ortamda en az etkiye maruz kalmak için çalışmak” diye konuştu.