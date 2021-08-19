ATO, kartla vergi ödemedeki 100 bin liralık sınırın kalkmasını istedi

ANKARA (DÜNYA)

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a mektup yazarak, vergi ödemelerinde kolaylık yapılması talebinde bulundu.

Mektupta interaktif vergi dairesinin mükelleflerin işini kolaylaştırdığı kaydedilirken, kredi kartı ile vergi ödemesinde üst sınır olmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Limiti uygun olan mükelleflerin 100 bin liranın üzerindeki vergileri de kredi kartıyla ödeyebilmesi gerektiğine değinen Baran, “Türkiye’nin en çok vergi üreten illeri arasında yer alan ilimizde üyelerimiz, kredi kartıyla vergi tahsilatında 100 bin TL limitinin kaldırılması, kredi kartı limitleri uygun olduğu miktara kadar ödeme yapmalarına izin verilmesi konusunda beklenti içindedir.” ifadelerini kullandı.

İş insanlarının genelde birden fazla bankayla çalışıp, birden fazla kredi kartı kullandıklarının altını çizen Gürsel Baran, “Vergi ödemelerinde tek seferde tahsilat yerine farklı kredi kartlarıyla tahsilat imkânı verilmesi hem üyelerimiz hem de vergi dairelerinin yararına olacaktır.” dedi.

Vergi ödemelerinin kamu bankaları ile sınırlı olmaması gerektiğine de dikkat çeken Baran, “Finansman ilişkisini farklı bankalar aracılığıyla gerçekleştiren üyelerimiz bu bankalar üzerinden vergi ödeyebilme kolaylığına erişmeyi talep ediyor. Üyelerimizin taleplerinin karşılık bulması, vergiye uyumlu mükellef ölçüsünü artıracak, zamandan tasarruf sağlayacak ve vergi tahsilatını artıracaktır.” diye konuştu.