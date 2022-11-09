ATO katılım oranının en yüksek olduğu seçimin ilk aşamasını tamamladı

Hüseyin GÖKÇE

Üye sayısı yönünden Türkiye’nin en büyük ikinci odası olan Ankara Ticaret Odası’nda(ATO) seçimlerin ilk aşaması tamamlandı. Oy kullanmak üzere yetki belgesi alan 38 bin 568 üyeden 24 bin 455’inin oy kullandığı seçim aynı zamanda ATO tarihinin en yüksek katılımlı seçimi oldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 15 Numaralı Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi’nden, ATO Başkanı Gürsel Baran ise 45 Numaralı Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi’nden ATO Meclisi’ne seçilirken, iki Yönetim Kurulu Üyesi seçilemedi.

Toplam 160 bin üyesi bulunan ATO’da meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Yetki belgesi alan 38 bin 565 kişiden 24 bin 455’inin oy kullandığı seçim sonucunda, 68 meslek komitesinde 1628 aday 117 liste ile seçim için yarıştı. Toplam 420 kişinin görev yaptığı seçimde 192’si Meclis Üyesi olmak üzere 452 komite üyesi belirlendi.

İki Yönetim Kurulu üyesi komiteye seçilemedi

Kesin olmayan sonuçlara göre halen ATO Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Süleyman Ekinci ile Nuh Acar, komitelerinden çıkamayarak, Meclis’e girme hakkını kaybettiler. Ancak seçim, İlçe Seçim Kurul’na yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından kesinleşecek.

Seçime ilişkin değerlendirme yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO seçiminin Ankara Valiliğinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde huzur içinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Odamızın asırlık birikimine ve Ahilik geleneklerine yakışır bir seçim gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

“ATO ve Cumhuriyetin 100. Yılı”

Katılımın yüksek olmasının önemine işaret eden Baran, “Üyelerimiz, Ankara Ticaret Odası’nın sektör temsili noktasında öneminin farkındalığı içerisinde Odasına sahip çıkarak, bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı seçimi gerçekleştirdi ve 68 Meslek Komitesi'ndeki temsilcilerini seçti. Bu seçim, gelecek yıl Cumhuriyetimizle birlikte 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Ankara Ticaret Odamızı yönetecek reel sektör temsilcilerinin belirlenmesi açısından ayrı önem taşıyordu. Bu seçimlerin kaybedeni olmadı. Kazanan ise üyelerimiz ve Ankara oldu. Ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Yapılan itirazların sonuçlandırılarak seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin ardından ATO Meclis Üyeleri bir araya gelerek ATO Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu ve TOBB delegelerini seçecekler.