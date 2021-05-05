ATO, kredi ödemelerinin ertelenmesi ve uzun vadeli yeni kredi verilmesini istedi

ANKARA(DÜNYA) - Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, pandemi döneminde reel sektöre kesintisiz destek veren kamu bankalarının, desteğe devam ederek taksit ödemelerinde erteleme yapmasını istedi.

Özellikle kapatma sürecinde bir çok üyenin kullanılan kredileri geri ödemede güçlük yaşadığına dikkat çeken Baran, “Özellikle restoran, kafeterya, hazır yemek, etkinlik gibi sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimiz üst üste gelen geçici kapanmalar ve ciro kayıpları nedeniyle kira, kredi ve borç ödemelerini yapamayacak duruma geldiler” dedi. Baran, bu kapsamda kredi taksitlerinin normalleşme dönemine kadar ertelenmesi istedi.

Baran yazılı bir açıklama yaparak, pandemi mücadelesinde uygulanan kısıtlamaların, özellikle hizmetler sektörünü etkilediğini bildirdi. Otel, restoran, hazır yemek gibi sektörlerde faaliyet gösteren üyelerinin kredi ve kiralarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini söyleyen Baran,

“Salgının artış gösterdiği ve tedbirlerin sıkılaştırıldığı bu dönemde, bazı üyelerimiz temel giderlerini dahi karşılamakta zorlanıyor. Normalleşme sürecine geçinceye kadar kredi geri ödemelerinin ertelenmesi hem üyelerimizi rahatlatacak hem de bazı sektörler için ticaretin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir gelişme olacaktır” dedi.

Baran ayrıca , ciro kaybı yaşayan sektörlerde işletmeleri, normalleşme sürecine kadar ayakta tutabilmek için düşük faizli, uzun vadeli ve belirli bir süre geri ödemesiz yeni kredi desteklerinin devreye alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.