ATO ve Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında işbirliği protokolü

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kalite Yöneticisi, Kalite Sistem Danışmanı ve Çiçekçi Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü’nü ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve MYK Başkanı Adem Ceylan imzaladı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada mesleklerin standart altına alınmasının önemine dikkat çeken Gürsel Baran, "2012'den bu yana 11 meslek için standart hazırlattık. En son aktarlarla ilgili yaptığımız çalışmamız Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece artık belgesiz aktarlık yapılamayacak." dedi.

Çiçekçilik sektöründe yaklaşık 120 bin istihdam sağlandığını, bu alanın önemli potansiyel taşıdığını belirten Baran, mesleki yeterlilik vasfını kazananlarla ihracata daha fazla katkı yapılabileceğinin altını çizdi.

Kalitenin, rekabette öne çıkmak için önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Baran, bu kapsamda yetiştirilecek belgeli elemanlarla ülke ekonomisine katkı sunulacağını söyledi.