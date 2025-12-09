ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: Konkordato ticaret zincirini kırıyor

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuşan Baran, reel sektörün sorun ve beklentilerini aktardı.

Baran, mevcut uygulamada borç miktarına bakılmaksızın mükelleflerin tüm banka hesaplarının haczedilebildiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Bir borç için tüm hesapların blokelenmesi, borç ödendiği halde e-haczin kaldırılmaması ve ödeme emri tebliğ edilmeden haciz başlatılması, işletmelerin nakit akışını bozuyor. Bu nedenle yalnızca borç tutarı kadar veya borcun iki katı kadar blokaj uygulanabilir. E-haciz bir gün süreyle gerçekleştirilip tahsilat sonrası hesaplar hemen aktif hale getirilmeli.”

Baran ayrıca, tutara bakılmaksızın e-haciz yapılabilmesinin yarattığı sorunlara dikkat çekerek, e-haciz için alt sınır belirlenmesini önerdi.

“Fiyat istikrarı ve finansmana erişim iş dünyasının önceliği”

Enerji, lojistik, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artışların işletmeleri baskıladığını söyleyen Baran, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin iş dünyası için güven unsuru olduğunu ifade etti.

Baran, finansmana erişim sıkıntısına da değinerek, “KOBİ’ler başta olmak üzere üretim, ticaret ve ihracatın devamlılığı için uygun maliyetli krediye ihtiyaç var. Bu yıl ikinci kez sağlanan Nefes Kredisi kıymetli ancak yeterli değil” dedi.

“Konkordato ticaret zincirini kırıyor”

Konkordato sürecinin alacaklı firmaları zor durumda bıraktığını belirten Baran, sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi:

“Bir firma konkordato ilan ettiğinde alacaklı şirket, en az iki yıl boyunca alacağını tahsil edemiyor, icra davası bile açamıyor. Bu durum ticaret zincirini kırıyor ve başka firmaları da riske atıyor. Sistem alacaklıyı da koruyacak şekilde yeniden ele alınmalı.”