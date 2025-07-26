ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Elektronik fatura basılıdan daha pahalı hale geldi
Dijital dönüşüm sürecinde şirketlerin maliyet yükünün basılı işlemlerden daha yüksek bir seviyeye çıktığını belirten ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, bu hizmetlere bir üst sınır getirilmesi önerisini paylaştı. Baran, “Küçük işletmeler dijital dönüşüm için mali ve teknik açıdan desteklenmeli" dedi.
Ferit PARLAK - ANKARA
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dijital vergi uygulamalarına geçiş sürecinin küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) açısından oluşturduğu maliyetlere dikkat çekerek, bu maliyetlerin azaltılması için sistemin düzenlenmesi ve e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, mali mühür gibi dijital vergi hizmeti ücretlerine üst sınır getirilmesi gerektiğini söyledi. Baran, “Vergi ve muhasebe sistemlerinin dijital ortama taşınması, uzun vadede işletmelere tasarruf ve verimlilik sağlasa da, uyum maliyetlerinin yüksekliği KOBİ’ler açısından ciddi bir yük oluşturuyor. E-fatura başta olmak üzere, dijital hizmetlere makul bir üst sınır getirilmesi, sistemin benimsenmesine ve başarıyla kullanılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.
Dijital dönüşümü kademeli gerçekleştirmek isteyen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2010 yılından bu yana elektronik hizmetleri devreye almaya başladığını hatırlatan Baran, vergi denetimini kolaylaştırmak, kayıt dışılığı azaltmak, kâğıt kullanımını sınırlayarak çevre dostu bir kayıt yapısı kurmak amacıyla başlatılan sistemin uygulama kapsamının zamanla genişletildiğini ifade ederek, elektronik faturanın basılı faturadan pahalı hale geldiğini söyledi.
Dijital faturada kontör fiyatları %800-900 artırılacak
2022, 2023, 2024 veya 2025 yılları itibariyle brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin e-fatura sistemine geçmesi gerektiğini, 31 Aralık 2025’e kadar vergiler dahil 3 bin TL’yi geçen ticari işlemlerin, bu tarihten sonra ise tutarı ne olursa olsun her işlemin e-arşiv fatura ile belgelendirilmesi gerekeceğini hatırlatan Baran, e-fatura sistemine geçişle birlikte mali mühür, yazılım ve entegrasyon, e-irsaliye, e-fatura kontör ücreti maliyetlerinin işletmelere getirdiği yüklerin ATO üyeleri tarafından da dile getirildiğini söyledi. Dijital fatura yaprağı olan kontör fiyatlarının çok kısa sürede, yüzde 800-900’lere varan oranda artırıldığının ifade edildiğini anlatan Baran, “Muhasebe sistemlerini dijitalleştirmeye çalışan üyelerimiz, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları gerek yüz yüze, gerekse komite kararlarıyla ifade ediyor. E-irsaliye ve e-faturada kontör ücretinin hem alış hem de satış sırasında iki işletmeden de ayrı ayrı kesildiği belirtiliyor. Dijitalleşmeyle birlikte maliyetlerin aşağı çekilmesi gerekirken, ne yazık ki tam tersine daha da yükseliyor. E-fatura fiyatı, basılı fatura fiyatından daha yükseğe mal oluyor” diye konuştu.
“Dijital dönüşüm hizmetlerine makul bir üst sınır getirilmeli”
Özellikle ciro sınırları nedeniyle e-faturaya geçişi zorunlu hale gelen KOBİ’ler için dijital vergi ve muhasebe sistemine geçiş maliyetlerinin ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çeken Baran, “Elektronik fatura entegrasyonu yapan şirketlerin fiyatlandırma politikaları konusunda bir düzenleme bulunmuyor. Dijitalleşme sürecindeki işletmelerimizin üzerindeki maliyet yükünü hafifletmek için e-fatura, e-defter, e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu) gibi hizmet ücretlerine makul bir üst sınır getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu adım, KOBİ’lerimizin dijital dönüşümünü destekleyecek ve kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerinin dijitalleşme sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için kamu yönetimi ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.
Az fatura kesenin kontör fiyatı daha yüksek
Baran, işletmelerin kestiği fatura sayısı yükseldikçe, yani satın aldıkları kontör sayısı arttıkça fiyatların gerilediğini de belirterek, “Az fatura kesen işletmelerin e-fatura almak için ödeyeceği birim maliyet, diğerlerinden daha yüksek oluyor. Dijital sisteme uyum için gerekli olan yazılımlar ve entegrasyon hizmetleri önemli bir gider kalemi oluşturuyor. Küçük işletmelerin dijital dönüşüme ayak uydurması için mali ve teknik açıdan desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.