ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Elektronik fatura basılıdan daha pahalı hale geldi

Ferit PARLAK - ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Gürsel Baran, dijital vergi uygulamalarına ge­çiş sürecinin küçük ve orta ölçekli işlet­meler (KOBİ) açısın­dan oluşturduğu ma­liyetlere dikkat çeke­rek, bu maliyetlerin azaltılması için sis­temin düzenlenme­si ve e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, mali mühür gibi diji­tal vergi hizmeti ücretlerine üst sınır getirilmesi gerektiğini söy­ledi. Baran, “Vergi ve muhasebe sistemlerinin dijital ortama ta­şınması, uzun vadede işletmele­re tasarruf ve verimlilik sağlasa da, uyum maliyetlerinin yüksek­liği KOBİ’ler açısından ciddi bir yük oluşturuyor. E-fatura başta olmak üzere, dijital hizmetlere makul bir üst sınır getirilmesi, sistemin benimsenmesine ve ba­şarıyla kullanılmasına katkı sağ­layacaktır” dedi.

Dijital dönüşümü kademe­li gerçekleştirmek isteyen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2010 yı­lından bu yana elektronik hiz­metleri devreye almaya başladı­ğını hatırlatan Baran, vergi de­netimini kolaylaştırmak, kayıt dışılığı azaltmak, kâğıt kullanı­mını sınırlayarak çev­re dostu bir kayıt yapısı kurmak amacıyla baş­latılan sistemin uygu­lama kapsamının za­manla genişletildiğini ifade ederek, elektro­nik faturanın basılı fa­turadan pahalı hale gel­diğini söyledi.

Dijital faturada kontör fiyatları %800-900 artırılacak

2022, 2023, 2024 veya 2025 yılları itibariyle brüt satış hası­latı 3 milyon TL ve üzeri olan iş­letmelerin e-fatura sistemine geçmesi gerektiğini, 31 Aralık 2025’e kadar vergiler dahil 3 bin TL’yi geçen ticari işlemlerin, bu tarihten sonra ise tutarı ne olur­sa olsun her işlemin e-arşiv fatu­ra ile belgelendirilmesi gereke­ceğini hatırlatan Baran, e-fatu­ra sistemine geçişle birlikte mali mühür, yazılım ve entegrasyon, e-irsaliye, e-fatura kontör ücreti maliyetlerinin işletmelere getir­diği yüklerin ATO üyeleri tara­fından da dile getirildiğini söy­ledi. Dijital fatura yaprağı olan kontör fiyatlarının çok kısa sü­rede, yüzde 800-900’lere varan oranda artırıldığının ifade edil­diğini anlatan Baran, “Muhase­be sistemlerini dijitalleştirmeye çalışan üyelerimiz, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle yaşadık­ları sıkıntıları gerek yüz yüze, ge­rekse komite kararlarıyla ifade ediyor. E-irsaliye ve e-faturada kontör ücretinin hem alış hem de satış sırasında iki işletmeden de ayrı ayrı kesildiği belirtiliyor. Di­jitalleşmeyle birlikte maliyetle­rin aşağı çekilmesi gerekirken, ne yazık ki tam tersine daha da yükseliyor. E-fatura fiyatı, basılı fatura fiyatından daha yükseğe mal oluyor” diye konuştu.

“Dijital dönüşüm hizmetlerine makul bir üst sınır getirilmeli”

Özellikle ciro sınırları nedeniy­le e-faturaya geçişi zorunlu hale gelen KOBİ’ler için dijital vergi ve muhasebe sistemine geçiş mali­yetlerinin ciddi bir yük oluşturdu­ğuna dikkat çeken Baran, “Elekt­ronik fatura entegrasyonu yapan şirketlerin fiyatlandırma politika­ları konusunda bir düzenleme bu­lunmuyor. Dijitalleşme sürecin­deki işletmelerimizin üzerindeki maliyet yükünü hafifletmek için e-fatura, e-defter, e-SMM (elekt­ronik serbest meslek makbuzu) gibi hizmet ücretlerine makul bir üst sınır getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu adım, KOBİ’leri­mizin dijital dönüşümünü destek­leyecek ve kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Baran, Anka­ra Ticaret Odası olarak, üyelerinin dijitalleşme sürecinde karşılaş­tıkları zorlukları aşmalarına yar­dımcı olmak için kamu yönetimi ile iş birliği içinde çalışmaya de­vam edeceklerini de kaydetti.

Az fatura kesenin kontör fiyatı daha yüksek

Baran, işletmelerin kestiği fatura sayısı yükseldikçe, yani satın aldıkları kontör sayısı arttıkça fiyatların gerilediğini de belirterek, “Az fatura kesen işletmelerin e-fatura almak için ödeyeceği birim maliyet, diğerlerinden daha yüksek oluyor. Dijital sisteme uyum için gerekli olan yazılımlar ve entegrasyon hizmetleri önemli bir gider kalemi oluşturuyor. Küçük işletmelerin dijital dönüşüme ayak uydurması için mali ve teknik açıdan desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.