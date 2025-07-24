ATO'da Moldova ile iş birliği vurgusu: Türkiye bu pazarda daha fazla yer almalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'deki görev süresinin sonuna yaklaşan Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor’u makamında ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, turizm ve savunma sanayii başlıkları ele alındı.

Görüşmede konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye ile Moldova arasındaki dış ticaret hacminin yaklaşık 800 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, bu potansiyelin çok daha yüksek seviyelere çıkarılabileceğini belirtti.

“Gagauz Türkleri üzerinden güçlü bir dostluk zemini var ancak bu yakınlık, ticari ilişkilere yeterince yansımış değil” diyen Baran, özellikle tekstil, mobilya ve makine üretimi gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilebileceğini ifade etti.

“Türkiye'den de ürün almak istiyoruz”

Moldova Büyükelçisi Croitor ise ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Moldova’nın Türkiye’ye buğday, arpa, ayçiçeği ve üzüm gibi ürünler ihraç ettiğini belirten Croitor, “Bugün Çin’den mal alıyoruz ama Türkiye’den de almak istiyoruz. Türkiye bize hem yakın hem de lojistik olarak büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Croitor ayrıca, Moldova’nın Avrupa Birliği üyeliği sürecine dikkat çekerek, “Türkiye’den Moldova’ya yapılacak yatırımlar kısa süre sonra AB pazarına da açılma fırsatı sunacaktır” diye konuştu.

Savunma sanayii, tekstil ve doğrudan uçuşlar gündemde

Görüşmede, savunma sanayii alanında da iş birliği gündeme geldi.

Croitor, kısa süre önce Moldova’dan gelen bir heyetin Türkiye’de savunma sanayi ürünleri için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Ayrıca, bir Türk firmasının Moldova’da yeni bir AVM inşa ettiğini belirten Croitor, Ankara merkezli tekstil markalarını bu projeye katılmaya davet etti.

Görev süresi boyunca havayolu şirketleriyle de görüştüğünü belirten Croitor, Kişinev ile Ankara arasında doğrudan uçuşların başlatılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Çetin Çataloğlu, üyeler Hayati Akbaba ve Murat Kopan da yer aldı.