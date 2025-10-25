ATO’da yeni kanun taslağı ele alındı: Cebri icra ticaretin sigortasıdır

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından, Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açtığı Cebri İcra Kanunu Taslağı bir panelle ele alındı.

ATO Duatepe Hizmet Binası’nda düzenlenen panele Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Prof. Dr. Selçuk Öztek ve çok sayıda hukukçu ile iş dünyası temsilcisi katıldı.

“Hakikat güneşi fikirlerin çarpışmasından doğar”

Panelin açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, taslağın nihai bir metin olmadığını ve tüm kesimlerin görüşleriyle olgunlaşacağını vurguladı.

Acar, “Bu ön taslağı tüm kamu kurumlarına, oda ve borsalara, barolara, üniversitelere gönderdik. Altı ay süre verdik, çok fazla katkı bekliyoruz. Ne kadar çok tartışılırsa o kadar tekâmül olur. Kanun taslağını yasalaşmadan önce tartışırsanız, yasalaştıktan sonra tartışılmaz, uygulanır. Barika-i hakikat müsademe-i efkârdan doğar” dedi.

“Cebri icra ticaretin sigortasıdır”

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, taslağın ticaretin sürdürülebilirliği açısından hayati önemde olduğunu belirterek, “Cebri icra, ticaretin sigortasıdır; işlerin kötüye gitmesi durumunda şirketlerin ve ekonominin ayakta kalmasını sağlar” dedi.

Aktay, taslağın dağınık mevzuatı sadeleştirmesinin ve ticari gerçeklerle uyumlu bir yapı oluşturmasının önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Güvenin olmadığı yerde yatırım, üretim, istihdam olmaz. Alacaklıların hakkına kavuşması uzun sürüyor, KOBİ’lerin tahsil edilemeyen alacakları ekonomiyi zorluyor. Hukuk ağır işlediğinde reel sektör zincirleniyor. Bu nedenle taslağın etkinliği ve öngörülebilirliği artıracak bir adım olmasını son derece önemsiyoruz.”

“İcra süreçlerindeki gecikme ekonominin damarlarında pıhtı”

Konkordato sistemindeki aksaklıklara da değinen Aktay, mevcut yapının zaman zaman kötüye kullanıldığını belirtti:

“Konkordato sistemi şirketleri koruyor ama tedarikçileri ve çalışanları koruma dışı bırakıyor. İcra süreçlerindeki her gecikme ekonominin damarlarında pıhtı gibi dolaşıyor. Konkordato komiserlerinin niteliklerinin artırılması, sürecin şeffaflaştırılması ve gözetim mekanizmasının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.”

Aktay ayrıca, “Biz ATO olarak inanıyoruz ki, bir ülkede hukuk güçlü olursa ekonomi de güçlü olur. Adalet hızlı olursa, ticaret de cesur olur” ifadelerini kullandı.

“Yeni kanun, 9 yıllık bir çalışmanın ürünü”

Panelde konuşan Cebri İcra Kanun Taslağı Bilim Komisyonu Başkanı, eski Adalet Bakanı ve Prof. Dr. Selçuk Öztek, yeni taslağın 9 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.

543 maddeden oluşan taslağın kamuoyuna açıldığını ifade eden Öztek, “Yürürlükteki İcra ve İflas Kanunu, 1932’den bu yana 41 kez değiştirildi. Artık sade, kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir yapıya ihtiyaç var. Bu nedenle yeni kanun için ‘Cebri İcra’ adını önerdik.” dedi.

Öztek ayrıca, taslakta konkordato konularına bakmak üzere İflas Mahkemesi kurulmasının yer aldığını da sözlerine ekledi.

Katılımcılar, taslağın ticari hayatı kolaylaştıracak, şeffaflığı artıracak ve hukuk güvenliğini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

ATO, panelde dile getirilen tüm görüşleri rapor haline getirerek Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlara sunacağını açıkladı.