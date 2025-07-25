ATO'dan "dijital vergi hizmeti ücretleri için üst sınır" çağrısı

Baran, yazılı açıklamasında, vergi ve muhasebe sistemlerinde dijitalleşme sürecine uyum maliyetinin özellikle KOBİ'ler için ek yük oluşturduğunu bildirdi.

Dijital dönüşümü kademeli gerçekleştirmek isteyen Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2010'dan bu yana elektronik hizmetleri devreye almaya başladığını hatırlatan Baran, vergi denetimini kolaylaştırmak, kayıt dışılığı azaltmak, kağıt kullanımını sınırlayarak çevre dostu bir kayıt yapısı kurmak amacıyla başlatılan sistemin uygulama kapsamının zamanla genişletildiğini kaydetti.

"Dijital hizmetlere makul bir üst sınır getirilmeli"

Dijital vergi uygulamalarına geçiş sürecinin KOBİ'lere maliyetinin azaltılması için sistemin düzenlenmesi ve e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, mali mühür gibi dijital vergi hizmeti ücretlerine üst sınır getirilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Vergi ve muhasebe sistemlerinin dijital ortama taşınması, uzun vadede işletmelere tasarruf ve verimlilik sağlasa da uyum maliyetlerinin yüksekliği KOBİ'ler açısından ciddi bir yük oluşturuyor. e-Fatura başta olmak üzere, dijital hizmetlere makul bir üst sınır getirilmesi, sistemin benimsenmesine ve başarıyla kullanılmasına katkı sağlayacaktır."

Baran, 2022, 2023, 2024 veya 2025 yılları itibarıyla brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzeri olan işletmelerin e-fatura sistemine geçmeleri gerektiğini, 31 Aralık 2025'e kadar vergiler dahil 3 bin lirayı geçen ticari işlemlerin, bu tarihten sonra, tutarı ne olursa olsun e-arşiv fatura ile belgelendirilmesi gerekeceğini hatırlatan Baran, e-fatura sistemine geçişle mali mühür, yazılım ve entegrasyon, e-irsaliye, e-fatura kontör ücreti maliyetlerinin işletmelere getirdiği yüklerin ATO üyelerince de dile getirildiğini bildirdi.

"e-Fatura, basılı faturadan daha yükseğe mal oluyor"

Dijital fatura yaprağı olan kontör fiyatlarının çok kısa sürede, yüzde 800-900'lere varan oranda artırıldığının ifade edildiğini aktaran Baran şunları kaydetti:

"Muhasebe sistemlerini dijitalleştirmeye çalışan üyelerimiz, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları gerek yüz yüze, gerekse komite kararlarıyla ifade ediyor. e-İrsaliye ve e-faturada kontör ücretinin hem alış hem de satış sırasında iki işletmeden de ayrı ayrı kesildiği belirtiliyor. Dijitalleşmeyle birlikte maliyetlerin aşağı çekilmesi gerekirken ne yazık ki tam tersine daha da yükseliyor. e-Fatura fiyatı, basılı fatura fiyatından daha yükseğe mal oluyor."

Elektronik fatura entegrasyonu yapan şirketlerin fiyatlandırma politikaları konusunda bir düzenleme bulunmadığına da işaret eden Baran, "Dijitalleşme sürecindeki işletmelerimizin üzerindeki maliyet yükünü hafifletmek için e-fatura, e-defter, e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu) gibi hizmet ücretlerine makul bir üst sınır getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu adım, KOBİ'lerimizin dijital dönüşümünü destekleyecek ve kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"e-fatura için ödeyenen birim maliyet, diğerlerinden daha yüksek"

Baran, işletmelerin kestiği fatura sayısı yükseldikçe yani satın aldıkları kontör sayısı arttıkça fiyatların gerilediğini de belirterek, "Az fatura kesen işletmelerin e-fatura almak için ödeyeceği birim maliyet, diğerlerinden daha yüksek oluyor. Dijital sisteme uyum için gerekli olan yazılımlar ve entegrasyon hizmetleri önemli bir gider kalemi oluşturuyor. Küçük işletmelerin dijital dönüşüme ayak uydurması için mali ve teknik açıdan desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Baran, Oda olarak, üyelerinin dijitalleşme sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için kamu ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.