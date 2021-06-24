ATO'dan konutta yüzde 8 KDV önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konut sektöründe tek oranlı katma değer vergisi (KDV) uygulanabileceğini belirterek, "KDV'de yeni düzenlemeye lokomotif sektörlerimizden konut sektöründen başlanabilir, tek oranlı ve yüzde 8 olarak uygulanabilir." ifadesini kullandı.

ATO Başkanı Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi makamında konuk etti.

Baran, burada, COVID-19 salgını etkisi altında geçen 1,5 yılın ardından, kademeli normalleşme ve aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla hareketlenen ticarette çarkların daha işlevsel dönmesine yönelik görüşlerini ifade etti.

Türkiye'nin üretim ve ticaret potansiyelinin doğru vergilendirme politikalarıyla daha güçlü bir şekilde açığa çıkacağını vurgulayan Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile yaptıkları görüşmelerde "tek oranlı KDV" önerisinde bulunduklarını anımsattı. Baran, şunları kaydetti:

"KDV oranının yüksekliği kayıt dışı işlemleri özendirmekte ve yaygınlaştırmaktadır. Bu durum enflasyonist etkisinin yanı sıra gelir üzerinden alınan vergilerde de aşınmaya sebep olmaktadır. KDV'nin tek oranlı uygulanması vergi gelirlerini de artıracaktır. KDV'de yeni düzenlemeye lokomotif sektörlerimizden konut sektöründen başlanabilir, tek oranlı ve yüzde 8 olarak uygulanabilir."

Baran, konut sektöründe tek oranlı KDV uygulaması ile vatandaşların alım gücünün artacağını, ayrıca sektörün, tekstil, züccaciye, seramik, beton, çimento, boya gibi diğer alanları da hareketlendireceğini belirtti.