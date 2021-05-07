ATO'dan ödeme araçlarında güvenilirliği artırmaya yönelik düzenleme talebi

ATO Başkanı Gürel Baran, çek gibi ödeme araçlarının güvenilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelere ihtiyaç var olduğunu söyledi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Ticaret Bakanlığı görevine atanan Mehmet Muş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Burada Bakan Muş'a, ATO'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, salgın süresi boyunca 67 meslek komitesi aracılığıyla sektörlerin durumunu yakından takip ettiklerini, reel sektörün talep, beklenti ve çözüm önerilerini ilgili mercilere aktardıklarını ifade etti.

Kısa çalışma ödeneğinin uygulama süresinin uzatılması konusunda hizmet sektörünün taleplerini ileten ileten Baran, iş dünyasının gündeminde yer alan konular hakkında görüş ve önerilerini aktardı.

"Esnaf-tüccar ayrımı ticari hayatın işleyişini zedeliyor"

İstihdam üzerindeki vergi yükünün işverendeki ağırlığına dikkati çeken Baran, nitelikli iş gücü ihtiyacına da değindi. Kamu desteklerinde esnaf-tüccar ayrımının ticari hayatın işleyişini zedelediğine işaret eden Baran, "Hükümetimiz destek mekanizmalarını devreye alırken esnaf ve tüccar ayrımı yapmadan, ekonomiye katkı açısından değerlendirmelerinde fayda görüyoruz. Ticarette kullanılan çek gibi ödeme araçlarının güvenilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelere ihtiyaç var." ifadesini kullandı.