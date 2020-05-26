ATO'dan online eğitim desteği

26 Mayıs 2020

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerini COVID-19 ile değişen dünya ekonomisindeki yeniliklere hazırlamak için online eğitim platformu kurdu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, "Ankara Ticaret Akademisi" adıyla hizmete başlayan platform sayesinde ATO üyeleri, yeni iş yapış biçimleriyle yenilikçi çözümler üretmeyi öğrenebilecek.

Akademi, ATO'nun 160 bin üyesine ticaretin değişen koşullarında ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda eğitim verecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle geliştirilen ve 100'ü aşkın dersin yer aldığı platformda üyeler zaman ve mekan sınırı olmadan, istediği her yerden online bağlantı yoluyla içeriklerden yararlanabilecek.

ATO üyeleri, 7 gün 24 saat kendi seçecekleri zaman diliminde odanın "atoegitim.atonet.org.tr" adresi üzerinden platforma ulaşabilecek.

Eğitimin içeriğinde tasarımdan girişimciliğe, teknolojiden iş yönetimine, sosyal medya yönetiminden kriz yönetimine, iş sağlığı ve güvenliğinden verimlilik araçlarına, dijital pazarlamadan iletişim becerilerine, kişisel gelişimden sağlıklı ve güvenli iş yeri eğitimlerine kadar çeşitli konu başlıkları bulunuyor.

Eğitim programlarına akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden katılarak en fazla 3 saat süren ücretsiz dersleri tamamlayan ATO üyeleri, ODTÜ tarafından hazırlanan online sertifikalarını ücretsiz alabilecekler.

"Tüm imkanları seferber ettik"

ATO Başkanı Gürsel Baran, konuyla ilgili değerlendirmesinde, oda üyelerine ihtiyaç duyduğu her alanda eğitim verdiklerini belirterek, salgına karşı ticari hayatı eğitimle koruyacaklarını kaydetti.

Salgının ticaret ve ekonomik hayattaki etkilerini en aza indirmek için oda olarak tüm imkanları seferber ettiklerine dikkati çeken Baran, "Kovid-19'un üretim ve ticaretin akciğerlerine tesir etmesine izin vermeyeceğiz. Üretim, ticaret, eğitim için 7 gün 24 saat üyelerimize hizmete hazırız." ifadesini kullandı.

Baran, online eğitimler sayesinde üyelerini salgın sonrasında bir adım ileriye taşımak istediklerine işaret ederek, tüm üyelerini platformu kullanmaya davet etti.