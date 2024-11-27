ATO'dan 'Taşıt tanıma sistemi ertelensin' çağrısı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ticari araçların depo girişlerine çip yerleştirilecek ve akaryakıt alımları dijital ortamda takip edilecek. Şirketler araçlarına ücretini ödeyerek çip taktırmak zorunda kalacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasında UTTS'ye değindi.

Barnan, sistemin pek çok sektör açısından ekstra ve hazır olunmayan yük getireceğine işaret ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kayıplarını önlemek için yaptığı çalışmaları tamamen desteklediklerini vurguladı.

ATO Başkanı Baran, şunları söyledi: "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin devletin ve iş dünyasının en öncelikli meselesi olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak sistemin yürürlüğe girmesiyle, gerek akaryakıt dağıtımı yapan gerekse diğer alanlarda ticari faaliyetlerini yürüten pek çok farklı sektörden işletmelerimize ek maliyetler gelecek. Bu nedenle UTTS'nin yürürlük tarihinin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz."