ATO’dan THY’ye yurt dışına direkt uçuşlarını artırması talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte, göreve yeni getirilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ekşi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı da olan THY Yönetim Kurulu Üyesi Şekib Avdagiç'e, Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük Binası'nda hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Baran, ziyarette Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşların başlatılmasına ilişkin taleplerini dile getirdi. Yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana Ankara'dan direkt uçuşlar konusunun değişmez gündem maddeleri olduğunu ve bunun başlatılması için çalıştıklarını ifade eden Baran, COVID-19 salgını öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle THY ile yürüttükleri çalışmalarla önemli aşama katettiklerini bildirdi. Baran, salgın sürecinde getirilen seyahat sınırlamalarının söz konusu çalışmaları sekteye uğrattığını aktardı.

ATO olarak çalışmalarını, üyelerinin ve başkent ticaretinin gelişimi ile ülke ekonomisine destek olmak şeklinde üç ayaklı strateji üzerinde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Baran, "Kolay ulaşılabilirlik ve direkt uçuşlar, ticaretin de turizmin de gelişmesi açısından olmazsa olmaz. Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar daha fazla ihracat, daha fazla turist, daha fazla döviz geliri, ülkemizin gelişimine daha fazla katkı demek." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO öncülüğünde, 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi gerçekleştireceklerini belirterek, THY heyetini zirveye davet etti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat da ATO'nun Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusundaki çalışmalarına destek olacaklarını kaydetti.