ATO’dan üreticilere AB çağrısı: Sınırda karbon düzenlemesi için hazırlanın

Ankara Ticaret Odası (ATO), "Sürdürülebilirlik Dünyasındaki Son Gelişmeler ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması" başlıklı bir seminer düzenleyerek üyelerini yeşil dönüşüm süreci ve sürdürülebilirlik raporlaması hakkında bilgilendirdi. ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun 170 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek çevresel, sosyal ve yönetişim konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Baran, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olduğunu hatırlatarak, “Avrupa Birliği 2030’a kadar karbon emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltmayı, 2050 yılına kadar ise sıfır karbon hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor. Avrupa Birliği’nin bu doğrultuda geliştirdiği sınırda karbon düzenlemesi, 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve ticaretimizi doğrudan etkileyecek. Avrupa Birliği’nin emisyon standartlarına uyum sağlayamayan ürünler cezalandırılacak. Ticaretimizin yaklaşık yüzde 40’ını AB ile yapıyoruz; bu da 206 milyar Euro tutarında” dedi.

Sınırda karbon düzenlemesinin, özellikle demir çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde etkili olacağını belirten Baran, “Tekstil ve hazır giyim gibi sektörlerin de yakından etkileneceği öngörülüyor. Emisyon standartlarına uyulmaması durumunda kârlılığımız zarar edecek ve yaptığımız ihracatlar kısıtlanacak” uyarısında bulundu.