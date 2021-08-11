ATO’dan yangında zarar görenlere 1,5 milyon liralık destek

Ankara Ticaret Odası (ATO), orman yangınlarında zarar görenlere destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği kampanyaya 1,5 milyon liralık bağış yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, orman yangınlarının yaralarını hep birlikte saracaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya ATO olarak 1,5 milyon lira katkıda bulunduk. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, hep birlikte tüm yaralarımızı saracağız."