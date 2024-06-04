ATSO Başkanı Bahar: Enflasyonda en yüksek seviyeye ulaştık ,bundan sonrası istikrar

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2024 yılı Mayıs ayı TÜFE oranının yüzde 3,37 ile piyasa beklentilerinin bir parça üzerinde gerçekleştiğini kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Yıllık enflasyon ise yüzde 75,45 ile son 18 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Aylar öncesinde ifade ettiğimiz gibi Mayıs ayında enflasyon yıllık bazda en yüksek seviyesinde. Artık enflasyonda ciddi bir gerilemenin yaşanacağı sürece giriyoruz. Yılın geri kalan döneminde yaşanacak gerilemeler ile birlikte Orta Vadeli Program’da enflasyon hedeflerinin rahatlıkla gerçekleşeceğini düşünüyoruz” dedi.

Veriler doğru rotada olduğumuzu gösteriyor

Birinci çeyrek büyüme verileri ve enflasyon verilerinin ekonomik olarak doğru rotada ilerlemenin bir göstergesi olduğuna işaret eden Başkan Ali Bahar, “Sanayi, tarım, inşaat sektörlerimiz ciddi anlamda büyüme kaydetmiştir. İhracatın büyümeye pozitif katkı verdiği bir dönem yaşadık. Bu gelişme cari açığımız için son derece önemlidir. Sektörlerimizdeki bu gelişmenin bir diğer önemli katkısı da arz tarafında yaşanan artışların enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmesidir. Gecikmeli etkiler göz önüne alındığında bu olumlu gelişmelerin ekonomiye katkılarını önümüzdeki aylarda daha ciddi bir şekilde hissediyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Yıllık bazda en büyük artış eğitimde

2024 yılı Mayıs ayında ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışın yüzde 9,60 ile “Giyim ve ayakkabı” grubunda gerçekleştiğini dile getiren Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bunu yüzde 7,08 ile “Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar”, yüzde 5,63 ile “Eğitim” grupları izlemiştir. Yıllık bazda ise en yüksek artışların sırasıyla yüzde 104,80 ile “Eğitim”, yüzde 93,21 ile “Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar” ve yüzde 92,94 ile “Lokanta ve oteller” gruplarında gerçekleştiği görülmüştür. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmamıştır. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşmiştir.”

Tarım sektöründeki büyüme fiyatlara yansıdı

2024 yılı Mayıs ayında en yüksek artış gösteren ürünün yüzde 15,51 ile kakaolu ürünler haricinde, kakao olduğunu ifade eden Başkan Ali Bahar, “Bunu yüzde 12,03 ile erkek giyim ve yüzde 9,39 ile kadın giyim izlemiştir. En fazla düşüş ise yüzde 12,14 ile sebzede olurken bunu yüzde 9,30 karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 5,99 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler izlemiştir” dedi. Geçtiğimiz hafta açıklanan birinci çeyrek büyüme rakamlarının, tüketime dayalı büyümenin artık geride kaldığını gösterdiğini dile getiren Başkan Bahar, “Özellikle tarım sektöründe gerçekleşen yüzde 4,6’lık büyümenin ekonomik büyümeye önemli bir katkı sunması, gıda arzında artış yaşanmasına neden olmuştur. Bu da elbette ki önümüzdeki aylarda fiyatlar üzerinde pozitif bir etkiye sebep olaçaktır. Malum olduğu üzere enflasyonun en temel belirleyicilerinden birisi gıda fiyatlarıdır. Tarım sektöründe 4 yıl aradan sonra en yüksek büyüme hızının yakalanmış olması ise önümüzdeki dönem için umut vericidir. Bu iyileşmenin bu dönem ile sınırlı kalmaması, aksine bunun bir başlangıç olması temennimizdir” diye konuştu. Vatandaşların uzun bir zamandır yüksek enflasyon ile mücadele ettiğini kaydeden Başkan Ali Bahar, “Bu nedenle hissedilen enflasyon ile teknik veriler her zaman birbiri ile örtüşmeyebilir. Enflasyon her ne kadar gerileme sürecine giriyor olsa da vatandaşlarımızın enflasyon konusundaki algılarının hemen değişmesini beklemek yanlış olacaktır. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek” açıklamasında bulundu.