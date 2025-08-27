ATSO’dan ekonomi ve turizm mesajı: Enflasyon, faiz, KOBİ, turizm stratejisi masada

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 olduğunu hatırlattı. Bu seviyenin son 44 ayın en düşük oranı olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, “Yıl sonuna kadar yüzde 6–7 civarında bir iyileşme daha bekleniyor” dedi.

Faiz ve krediye erişim sorunları

Hacısüleyman, faizlerin bugün itibarıyla yüzde 43 seviyesinde bulunduğunu, Eylül, Ekim ve Aralık toplantılarında yapılacak indirimlerle yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerilemesinin öngörüldüğünü belirtti.

Mevcut kredi sınırlamalarının üretici kesim için ciddi sorunlar oluşturduğunu ifade eden Hacısüleyman, “Finansa erişim konusundaki zorluklarımızın hafifletilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Nefes Kredisi ve KOBİ tanımı

TOBB Nefes Kredisi’nin kısmi rahatlama sağladığını ancak üyelerden gelen geri bildirimlerin “beklenen etkiyi tam göstermediği” yönünde olduğunu söyleyen Hacısüleyman, ikinci paket için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

KOBİ tanımındaki güncellemede bilanço üst sınırının 1 milyar TL’ye çıkarılmasını olumlu bulduklarını belirten Hacısüleyman, çalışan sayısı sınırının ise kaldırılması gerektiğini söyledi: “Mali kriterler esas alınmalı, çalışan sayısına göre sınırlama yapılmamalı.”

Orman yangınları için gece görüşlü helikopter çağrısı

Türkiye’nin yangınlarla mücadelede büyük risklerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Hacısüleyman, özellikle gece müdahale edilemediğini belirterek, “Gece görüşlü yangın helikopterlerine acil ihtiyaç var” dedi.

Hacısüleyman Antalya olarak bu konuda yapılacak kampanyalara destek vereceklerini ifade etti.

Yangın yönetmeliği ve ortak akıl toplantıları

Binaların yangından korunması yönetmeliği taslağı için Ankara’da düzenlenen toplantıya katıldıklarını hatırlatan Hacısüleyman, ATSO komitelerinin görüşlerini dile getirdiklerini söyledi. 29 Ağustos’ta Antalya’da tekrar yapılacak toplantıya tüm üyeleri davet etti.

Antalya turizmi için stratejik planlama

Antalya ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektöründe henüz anlamlı bir iyileşme görülmediğini kaydeden Hacısüleyman, kârlılıkta düşüş yaşandığını ve maliyet artışlarının baskı yarattığını ifade etti. “Artık insanlar tatil bütçelerine öncelik veriyor, dışarıda harcama yapamıyor” dedi.

Kentte planlama eksikliğine de dikkat çeken Hacısüleyman, mahalle bazlı nüfus ve iş kapasitesi analizlerini içerecek yeni bir çalışma başlatacaklarını açıkladı:

“Antalya kısa süreli değil, uzun yıllar yaşanacak bir şehir. Planlı bir stratejiyle turizm potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”