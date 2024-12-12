Audi Brüksel fabrikası 2025'te kapanıyor: Yönetim ve sendikalar halen anlaşamadı!

Audi markasının Brüksel'de üretim yapan ve yakında kapanması beklenen fabrikasının yönetimi ile sendika temsilcileri arasında uzlaşma sağlanamadı. Fabrika yönetiminin sunduğu altıncı sosyal plan teklifi de sendikalar tarafından reddedildi.

Sendikaların reddettiği teklifler sonrasında işçilere doğrudan teklif götürme kararı alan fabrika yönetimi, adil olarak niteledikleri ve fabrika kapanışı nedeniyle çalışanlara ek ikramiye imkanı sunan teklifi sundu.

Teklif detayları

İşçilere sunulan yeni teklifte, yasal kıdem tazminatına ek olarak Audi'nin çalışanına hizmet süresine bağlı olarak yeni bir ikramiye vermesi öngörülüyor. Bu plan kapsamında şirket, kıdem tazminatı için yasal zorunlu miktarın iki katından fazla harcama yapmayı taahhüt ediyor. Böylece, Audi Brüksel fabrikasında 17 yıllık kıdeme sahip bir çalışanın pozisyonuna ve maaşına bağlı olarak ortalama 125 bin ile 190 bin Euro brüt tazminat alması söz konusu. Fakat bu teklife de işçilerden olumlu yanıt gelmeyince görüşmeler tıkandı.

Gerilim Temmuz 2024'ten beri sürüyor

Audi markası, temmuz ayında 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, burada yapılan üretime Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti. Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Alıcı bulunamadı

Audi, yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamamıştı. Alınan karar çerçevesinde Audi'nin Brüksel'deki fabrikası 2025 Şubat sonunda kapatılacak.