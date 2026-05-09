Autoliv Türkiye fabrikalarını 2028 yılında kapatıyor

İsveç merkezli otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırma kararı aldı. Şirket, direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimini 2028 yılının ilk yarısında tamamen durduracak. Bu kapanış süreci, Türkiye tesislerinde görev yapan yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkileyecek. Üretim, şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki diğer fabrikalarına kaydırılacak.

Türkiye'deki faaliyetlerine 1993 yılında Cankor Otomotiv ile kurduğu ortaklık üzerinden başlamıştı. Şirket, 1999 yılından bu yana doğrudan Autoliv Grubu'na bağlı olarak üretimini sürdürmüştü. Başlangıçta İstanbul Sefaköy'de faaliyet gösteren şirket, daha sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan organize sanayi bölgesine taşınmıştı. Burada 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislerde üretim gerçekleştirilmişti.

Autoliv üretim kapasitesini yeniden şekillendirecek

Şirket, kapanış süreci kapsamında toplam 142 milyon dolarlık vergi öncesi maliyet öngördü. Bu maliyetin büyük bir kısmı 2026 yılının ikinci çeyreğinde mali tablolara yansıyacak. Söz konusu tutarın 13 milyon dolarlık kısmı sabit kıymet ve stok silme gibi nakit dışı giderlerden oluşacak. Geriye kalan 129 milyon dolarlık nakit gider ise kıdem tazminatları ve çalışanları elde tutma ödemelerine ayrılacak.

Şirket yönetimi, kıdem tazminatı maliyetlerini hesaplarken beklenen ağırlıklı ortalama döviz kurunu 1 dolar karşılığında 53 Türk Lirası olarak belirledi. Otomotiv sektöründe yaşanan yapısal değişimler, şirketin üretim kararlarını doğrudan etkiledi. Yetkililer, EMEA bölgesindeki üretim kapasitesinin gelecekteki talebin üzerinde kaldığını belirtti. Türkiye'deki müşteri ilişkileri operasyonları ise kapanış sürecinde ve sonrasında devam edecek.

Çalışan hakları ve sürecin yönetimi

Autoliv EMEA Bölgesi Başkanı Magnus Jarlegren, piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla üretim ağını optimize ettiklerini açıkladı. Gelecekteki talepler ile üretim kapasitesini uyumlu hale getirmek istediklerini belirten Jarlegren, uzun vadeli rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu süreçte şeffaflık ilkesinin ön planda tutulacağı vurgulandı.

Şirket, çalışanlar açısından bu değişikliğin zorluklarını kabul ettiklerini ve sürecin nesnel kurallar çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi. Üretim hatlarının taşınması, kademeli bir takvim üzerinden planlandı. Müşteri teslimatlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için lojistik altyapı güçlendirildi. Fabrikaların kapanışı, şirketin bölgesel üretim haritasını yeniden çizmesini sağladı.

Otomotiv tedarik zincirinde bölgesel değişim

Şirketin Türkiye pazarındaki küçülme adımı, global otomotiv endüstrisindeki talep daralmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Elektrikli araçlara geçiş ve tedarik zincirindeki maliyet baskıları, araç üreticilerini yeni planlamalara yöneltti. Üretim üssünün Türkiye'den EMEA bölgesindeki diğer tesislere taşınması, bölgesel üretim maliyetleri arasındaki farkı da gündeme getirdi.

Autoliv tarafından alınan bu kapanış kararı, otomotiv yan sanayisinde küresel ölçekte yaşanan kapasite kullanım oranlarındaki düşüş trendini somutlaştırdı. Yılın ikinci yarısına girilirken açıklanan maliyet optimizasyonu adımları, sektördeki daralmanın orta vadeli makro stratejiler üzerindeki kalıcı etkilerini ortaya koydu.