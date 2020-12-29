Avantajını kaybetmek istemeyen sektörlerin gözü STA ayrıntısında

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss tarafından “Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasına varıldığını ve bugün imzalanacağının açıklanması” ihracatçı sektörlerde heyecan yarattı. Truss’un, “imzalamayı planladığımız anlaşma gümrük vergisi alınmayan düzenlemeleri sürdürecek ve ticaret ilişkimizi destekleyecek” şeklindeki açıklaması, ihracatçı sektörlerin beklentilerini karşılayacak ifadeyi içeriyor. Ancak üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilen STA’nın ayrıntıları henüz belli değil.

Türkiye, İngiltere ile ticaretinde 2001 yılından bu yana dış ticaret fazlası veriyor. 2019’da 5 milyar doları aşkın ticaret fazlasının verildiği İngiltere ile ticarette bu yılın ocak-ekim döneminde ise söz konusu rakam 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu durumun, gelişmiş ülkelerle ticari ilişkiler açısından değerlendirildiğinde çok özel bir örnek oluşturduğunu dile getiren iş dünyası temsilcileri, Türkiye-İngiltere ticaret anlaşması ve kapsamının bu avantajın kaybedilmemesi adına çok önemli olduğunu vurguladılar. Sektör temsilcileri, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasından beklentilerini DÜNYA’ya açıkladılar:

Hazır giyimciler serbest menşei istiyor

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, bu anlaşmanın ülkeye 2019 yılı itibari ile 2 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren hazır giyim sektörü açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Gültepe, anlaşma içeriğinde serbest menşei uygulamasının da yer alması gerektiğine işaret etti. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da sektörün zarar görmemesi için ikili konumlandırmaların ve serbest menşei uygulamasının atlanmaması gerektiğini söyledi.

Otomotivci gümrük bariyeri istemiyor

İngiltere, Türkiye otomotiv ihracatının üçüncü büyük pazarı durumunda. Türkiye’den 27 sektör arasında İngiltere’ye en çok ihracat yapan sektör de otomotiv endüstrisi. İngiltere’ye otomotivde 2018 yılında 3 milyar dolar olan ihracat, bu yıl 2,2 milyar dolar seviyesinde olacak. Bu nedenle iki ülke arasında imzalanacak STA’nın Türkiye için olduğu kadar İngiltere için de önemli olduğunu dile getiren Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, “Özellikle binek otomobiller ve tedarik sanayinde İngiltere için önemli bir ithalat merkeziyiz. Brexit nedeniyle İngiltere’ye ihracatımız son yıllarda belirsizliğini koruyordu. Anlaşmasız bir ayrılıkta, İngiltere’ye yönelik tedarik sanayi ihracatında yüzde 5, binek ve ticari araçlarda yüzde 18’lere varan gümrük bariyerleri söz konusu olacaktı. Bu anlamda anlaşma sevindirici oldu” dedi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün de konuyla ilgili olarak, “İngiltere ile mevcut durumu devam ettiren bir anlaşma sağlandığı takdirde 2021 yılında Türk otomotiv sektörü için olumsuz bir yansıma olmasını beklemiyoruz” açıklamasını yaptı.

Beyaz eşyacı rahat nefes aldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, “Anlaşmadaki menşe kurallarına bağlı olarak ticari ilişkiler değişebilir. Bunu henüz bilmiyoruz” dedi.

"Bir hata pazarı kaybettirir”

İngiltere’nin kimya sektörü açısından en çok ihracat yapılan üçüncü ülke olduğunu ve dış ticaret fazlası verildiğini dile getiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, “Brexit sonrası İngiltere ile yapılacak olan STA sektörümüzü yakından ilgilendiriyor. Bir hata İngiltere pazarında küçülmemize sebep olabilir” diye konuştu.

Makineci STA’dan umutlu

İngiltere’nin ihracatta yüzde 6,3 ithalatta ise yüzde 6,1 pay aldığı makine sektörü de STA konusunda bekleyişte. Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, “Anlaşma ile İngiltere’nin makineler için üçüncü ülkelere uygulayacağı yüzde 1,7 ila yüzde 4,2 arasındaki gümrük vergilerinden istisna olarak karşılıklı ticaret hacmimizi daha da yukarlara taşımamız mümkün olabilecek” dedi.