Avdagiç: Özel bankalar firmaları cezalandırıyor

09 Şubat 2020

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmaların özel bankaların erken kapama komisyonu engeliyle karşılaştığını belirterek, "Bankaların bu tutumu, 'Ben para kazanıyorum, sen faizini indirme' demenin başka yoludur." dedi.

Avdagiç, piyasada ortalama ticari kredi faiz oranlarının gerilediğini belirterek, firmaların bankalardan "kredi borcu erken kapama" ve "faiz indirimi" talepleri olduğunu dile getirdi.

Borcunu kapatmak isteyen ya da indirmeyi bekleyen firmaların bu taleplerine karşı bazı özel bankaların adeta ceza anlamına gelecek komisyon oranları uyguladığını belirten Avdagiç, bankalar arası bir uygulama birliğinin olmadığını söyledi.

"Komisyona belirli bir sınır çizilmesi gerekir"

Şekib Avdagiç, "Bankalardan geçen dönemde yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan, ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmalar, özel bankaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaşıyor. Bunu anlayışla karşılamak mümkün değil. Bankaların bu tutumu, 'Ben para kazanıyorum, sen faizini indirme' demenin başka yoludur." Üstelik bu oranlar bankadan bankaya değişiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, ticari kredilerini tamamen kapatmak isteyen veya kredisini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmalardan alınan komisyona belirli bir sınır çizilmesi gerektiğini belirterek, "Bankalar arası birliğin sağlanması makul bir tutum olur." dedi.