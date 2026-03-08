Avdagiç: Sanayinin milli gelirdeki payı yüzde 20’nin üzerine çıkarılmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC 2026) kapsamında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye’nin üretim kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Avdagiç, Türkiye’nin sanayi altyapısını geliştirecek yeni adımların önemine işaret ederek, “Büyük bir emekle kurduğumuz sanayimizin üzerine bir şeyler koymamız gereken bir dönemdeyiz. Rekabetçiliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Sanayinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payını hızla yüzde 20’nin üzerine çıkarmamız lazım” dedi.

İTO olarak üyeleriyle birlikte bu dönüşümün altyapısını oluşturacak somut çalışmalar yürüttüklerini belirten Avdagiç, süreçlerin gözden geçirilmesi, verimliliğin artırılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“Yatırım kaynaklı büyüme öne çıkmalı”

Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6 büyümesini değerlendiren Avdagiç, büyümenin niteliğinin önemine dikkat çekti.

İTO’nun büyüme verilerini alt kırılımlarıyla değerlendirdiğini belirten Avdagiç, özellikle yatırım ve ihracatın büyümeye katkısının kritik olduğunu vurguladı.

Avdagiç, “Türkiye’nin uzun vadeli üretimini ve ihracatını artırması için yatırım kaynaklı büyümenin genel büyüme oranının üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Finansmana erişim ve yatırım iklimi

Avdagiç, yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve finansmana erişimin artırılmasının iş dünyası açısından önem taşıdığını belirterek, son dönemde devreye alınan finansman araçlarının önemli katkı sağladığını söyledi.

KOBİ’lere piyasa kredi faizlerinin yaklaşık 10 puan altında finansman sağlandığını hatırlatan Avdagiç, reeskont kredilerinin genişletilmesi ve imalat sanayine yönelik 100 milyar liralık finansman paketinin de şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynayacağını ifade etti.

Ramazan’da fiyat artışlarına tüketici tepkisi

Ramazan ayında yaşanan fiyat artışlarına da değinen Avdagiç, tüketicilerin alışveriş tercihleriyle piyasa üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Avdagiç, “Tüketici tüketimden gelen gücünü kullanmalı. Fiyatlarını makul seviyede tutan üretici ve satıcıları tercih ederek desteklemek, piyasada dengeli fiyat oluşumuna katkı sağlayacaktır” dedi.

Kur–enflasyon dengesi rekabet için önemli

Kur ve enflasyon arasındaki farkın ihracatçıların rekabet gücünü etkilediğini belirten Avdagiç, son yıllarda bu makasın açılmasının ihracatçıların rekabetçiliğini zayıflattığını ifade etti.

Avdagiç, “Enflasyonla kur arasındaki korelasyonun paralel gitmesi, hatta bir miktar kur lehine bir sürecin oluşması Türkiye’nin rekabetçiliği açısından önemli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Togg’un yeni modelleri bekleniyor

Togg’un yeni modellerine ilişkin soruya da yanıt veren Avdagiç, yerli otomobilin pazarda daha fazla pay almasının Türkiye açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeni modelleri sabırsızlıkla beklediklerini belirten Avdagiç, Türkiye’de hafif ticari araç satışlarında yerlilik oranının yüzde 40’ın altına düşmemesi gerektiğini vurguladı.