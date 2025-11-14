Avdagiç: TL’deki değer kaybının enflasyona etkisi zayıfladı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kur geçişkenliğinin azalmasının, döviz kuru ile enflasyon arasındaki ilişkinin yeniden dengelenmesine yönelik önemli bir sinyal olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) “Türk lirasındaki değer kaybının, enflasyon üzerindeki etkisinin zayıfladığı” yönündeki tespitini “olumlu bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Avdagiç, İTO’nun kasım ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Kur geçişkenliğinin azalması, döviz kuru ile enflasyon arasındaki bozulan korelasyonun yeniden dengelenmesi açısından önemli bir sinyaldir” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonun yüzde 30’lara düşmesi kolay olmadı”

Dezenflasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, eylül ve ekim aylarında gözlenen yavaşlamanın kuraklık ve zirai don kaynaklı gıda arzı sıkıntılarından kaynaklandığını belirterek, hizmet fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Avdagiç, “Enflasyonun yüzde 75’lerden yüzde 30’lara inmesi kolay olmadı. Şimdi esas süreç başlıyor. 2026’da yüzde 16’lık hedefin yakalanması; TCMB’nin kararlı duruşu, maliye politikasının etkin desteği ve özel sektörün olumlu fiyatlama davranışıyla mümkün olacaktır” dedi.

“Türkiye, çok kutuplu ticaret düzeninde stratejik fırsatlara sahip”

Küresel ekonomik dengelerde yaşanan dönüşümün Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu vurgulayan İTO Başkanı, “Türkiye yeniden çizilen ticaret rotalarında aktif rol alıyor. 2026’ya hazırlanırken lojistik, üretim ve enerji geçiş yollarında stratejik avantajlarımız öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele önlemleri sayesinde Türkiye ekonomisinin ılımlı büyüme patikasında ilerlediğini belirterek, yıl sonu büyümesinin yüzde 3,1–3,5 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

“Vergi güncelleme adımı özel sektör için olumlu örnek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemelerin enflasyon hedefleri dikkate alınarak yapılacağı yönündeki açıklamasını da olumlu bir adım olarak nitelendiren Avdagiç, “Bu yaklaşım, kamu tarafında olumlu fiyatlama davranışı örneğidir. Özel sektör için de örnek teşkil edecektir” ifadelerini kullandı.

Şirketlere “proaktif strateji” çağrısı

İTO Başkanı, değişen küresel dengelere uyum sağlamak için şirketlerin risk yönetimi, çeşitlendirme ve senaryo planlaması odaklı proaktif stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Avdagiç, beş başlık altında topladığı önerilerini şöyle sıraladı:

“Risk değerlendirme ve erken uyarı sistemleri kurmak, tedarik zincirinde çeşitlendirme yapmak, veri ve BT altyapısında yedek sistemler oluşturmak, hızlı yanıt planları geliştirmek ve liderlik ile yatırım odaklı bir yönetişim anlayışını benimsemek.”

KOBİ’lerin bu süreci kurumsallaşma, verimlilik ve rekabet gücü artışı için fırsata dönüştürebileceğini ifade eden Avdagiç, “Kur-enflasyon makası sebebiyle fiyatlarda rekabetçiliğimiz azalsa da, dijitalleşme ve verimlilik artışıyla yeni başarı hikayeleri yazabiliriz” dedi.