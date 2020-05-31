Avdagiç: Yılın ikinci yarısını 'virüs geçirmez' yapmak elimizde

31 Mayıs 2020

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yılın ikinci yarısını hijyen kalkanı ile 'virüs geçirmez' yapmak bizim elimizde. COVID-19'u kendimizi izole ederek değil, virüsü izole ederek yeneceğiz." dedi.

Avdagiç, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası yeni normalin yarın başlayacağını hatırlatarak, İstanbul iş dünyasının işe yeniden güçlü dönüşün heyecanını duyduğunu ifade etti.

Avdagiç, "Mağazaların, iş yerlerinin kapısında asılan 'açık/kapalı' yazılarını 'koronavirüse kapalı/güvenli üretim ve tüketime açık' hale getireceğimiz süreç başladı. Bu süreçle birlikte yeni normali üretime uyarlamamız mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yarından itibaren yeni bir yol üzerinde yürümeye başlayacağını aktaran Avdagiç, "COVID-19 salgını sebebiyle bu yol, engeller ve zorluklarla dolu olacaktır. Bize bu yeni dönemde kılavuz olacak ve bu süreci başarıyla geride bırakmamızı sağlayacak tek şey, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun rehberliğinden zerrece ayrılmamaktır. Biz üretim yapılarımızı da, ticari altyapımızı da bunun üzerine kurguluyoruz." diye konuştu.

Yılın ikinci yarısını hijyen kalkanı ile "virüs geçirmez" yapmanın bizim elimizde olduğunu belirten Avdagiç, "COVID-19'u kendimizi izole ederek değil, virüsü izole ederek yeneceğiz." dedi.

"Elimiz işimizde, gözümüz sağlık tedbirlerinde olacak"

Şekib Avdagiç, "Salgın öncesi iş hacmimizi yakalamamızın yolu maske takmak, sosyal mesafemizi koruyup, hijyen tedbirlerini tam olarak almak. Koronavirüs değişimiyle gelecek fırsatları yakalama başarımızı da iş yerlerimizde kurallara uyma hassasiyetimiz belirleyecek." dedi.

İş dünyasının geçen 3 ay içinde büyük bir tecrübe kazandığını ifade eden Avdagiç, "Şimdi tüm öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Kazandığımız tecrübeyi üretimle bütünleştirip ülkemizin ihtiyaç duyduğu hamleyi başlatma zamanı... En büyük gücümüz, her daim teyakkuzda olmamızdır. Yarından itibaren elimiz işimizde, gözümüz sağlık tedbirlerinde olacak." şeklinde konuştu.

Avdagiç, yarın itibarıyla uçak seferlerinin iç hatlarda yeniden başlayacağını, şehirler arası seyahat sınırlamasının kalkacağını, kamu personelinin normal mesaiye başlayacağını, kreşler ve gündüz bakım evleri ile restoran, kafe, pastane ve çay bahçesi gibi işletmelerin hizmete yeniden başlayacağını bildirdi.

Avdagiç, "Plajlar, milli parklar, bahçeler, müze ve ören yerleri, yol üzeri dinlenme tesisleri açılıyor. 65 yaş üstü işletme sahipleri de maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek. Türk iş dünyamızın, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecinde hem karşı karşıya kaldıkları krizi hem de değişimi başarıyla yöneteceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA