Avdagiç’in karşısına Korkut çıkıyor

Merve YİĞİTCAN -İSTANBUL



İstanbul Ticaret Odası’nda büyük bir heyecana sahne olan meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri sonrası bu sabah yapılacak olan yönetim kurulu başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Avdagiç’in karşısına, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut çıktı. Korkut’un adaylığı ile ilgili görüşmelerin bu gece yarısına kadar sürdüğü ve sonrasında karar alındığı öğrenildi. Şimdi gözler sabah 09:00’da kurulacak sandıkta…

Üye sayısı 700 bini aşan Türkiye’nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) bu sabah yapılacak başkanlık seçimi için mevcut başkan Şekib Avdagiç’in karşısına sürpriz bir isim çıktı. Saat 09:00’da İTO’nun Eminönü’ndeki meclis binasında yapılacak seçimde başkanlık için Avdagiç ile 20 No.’lu Sigortacılık komitesinden seçilerek meclis üyesi olan Levent Korkut yarışacak. Korkut’un adaylığı konusunda gece yarısına kadar süren toplantılar yapıldığı öğrenildi. İTO’da Değişim Grubu’nun başkan adaylığı konusunda daha çok Atilla Bingöl ve Saaddettin Saran’ın isimleri geçerken, Korkut’un adı kulislerde sürpriz olarak adlandırıldı.



Çağrı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan Korkut, aynı zamanda TOBB-Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı olarak da görev yapıyor. Korkut’un İTO’nun 2018 seçimlerinde de meclis üyeliği için kendi komitesinden liste hazırladığı, ancak seçilemeyerek o dönem meclise giremediği biliniyor.

Avdagiç: Meclis üyelerinin 195’i bizim listelerimizden

Geçen hafta yapılan İTO Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimlerinde mevcut Başkan Şekib Avdagiç’in listeleri fark atmış. Avdagiç, seçim sonuçlarına göre toplam 273 meclis üyesinden 195’inin kendi listelerinden meclise girdiğini duyurmuştu. 9 Kasım’daki seçim öncesi başkan adaylıklarını açıklayan Murat Kalsın ile Ferhan Ademhan ise kendi komitelerinden seçilemeyerek başkanlık yarışına erken veda etmişlerdi. İTO’da Değişim Zamanı’nın, muhtemel başkan adayları arasında adı geçen Atilla Bingöl ile Saadettin Saran ise kendi komitelerinden seçilerek meclis üyesi olmuşlardı.