Avdagiç’in yönetim kurulu listesi belli oldu

MERVE YİĞİTCAN

700 binden fazla işletmenin üye olduğu Türkiye’nin en büyük Odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçim heyecanı bugün yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ile son bulacak.

İTO 21. Dönem Meclisi, Oda’nın dört yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için saat 09.00’da Oda’nın Eminönü Merkez Binası’nda bir araya geldi. Seçilecek Başkan, 140 yıllık köklü bir geçmişe sahip İTO’nun 24’üncü Başkanı olacak.

İTO’nun İstanbul'daki 81 Meslek Grubu’nu temsil eden 273 Meclis Üyesi, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB Delegelerini seçecek.

9 Kasım’da yapılan İTO Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimlerini açık ara kazandığını açıklayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bugün gerçekleştirilecek yönetim seçimi için de iddialı. DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, ikinci dönem başkanlık için adaylığını koyan Şekib Avdagiç’in listesi şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Başkanı: Şekib Avdagiç

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.