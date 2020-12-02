Avdagiç'ten 'Yemeksepeti' açıklaması: Hem sevindirdi, hem üzdü

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç'in, online yemek siteleri ve yemek kartı şirketlerinin aldığı komisyonlara tepki gösterdiği gün Yemeksepeti'nden destek açıklaması geldi. Yemeksepeti'nin 20 milyon TL'lik destek paketini, "hem sevindirdi hem de üzdü" sözleriyle değerlendiren İTO Başkanı ise "Açıklama yapmamızı beklemeleri mi gerekiyordu" eleştirisinde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, bu sabah yaptığı açıklamada, yemeğin bedelinin yüzde 18’lik kısmını yemek kartı ve online sipariş sisteminin yediğini söyleyerek sitemde bulundu. Online yemek siparişi firmalarının üye restoranların siparişi üzerinden yüzde 12’ye varan çok yüksek komisyonlar aldığını söyleyen Avdagiç, “Online yemek siparişi sitelerinin aldığı komisyon oranlarına, yemek kartlarına uygulandığı gibi bir standart getirilmeli. Bu komisyon en fazla yüzde 3-4 civarında olacak şekilde belirlenmelidir. Ayrıca motor kurye ile hızlı sipariş alan firmaların da mazot bedeli, personel masrafı gibi kalemler nedeniyle siparişler üzerinden aldıkları komisyon oranları yüzde 30’a ulaştı. Bu komisyonların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Yemeksepeti'nden 20 milyon TL'lik destek paketi

Başkan Avdagiç'in dikkat çektiği bu açıklamaların ardından Yemeksepeti, "Birlikte Daha Güçlüyüz" adını verdiği yeni destek paketini duyurdu. Yemeksepeti, yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve gel-al siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranların finansal yüklerini hafifletmek amacıyla 20 milyon TL’lik destek paketini açıkladı. Paket dahilinde Yemeksepeti, restoranlara ayda bir yaptığı ödemelerin 15 günde bir yapılacağını bildirdi. Şirket, açıklamasında bu uygulama ile restoranlara "0" maliyetli gelir kalemi yaratılmasının hedeflendiğini belirtti.

Sektör örgütlerinin geliştireceği projeleri de 2 milyon liralık bir fon ile destekleyeceğini duyuran Yemeksepeti, destek paketi kapsamında tek şubeli retoranların ödeme vadelerinin kısaltılması, listeleme ücretinin kaldırılması, cüzdan ödeme yöntemi ile verilen siparişlerde komisyonun kaldırılması ve gel-al sipariş hizmetini komisyonsuz olarak hayata geçirdiğini açıkladı.

İTO Başkanı: Açıklama yapmamızı beklemeleri mi gerekiyordu

Yemeksepeti'nin destek paketini değerlendiren İTO Başkanı Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak biz açıklama yaptıktan sonra, bu konudaki en önemli aktörlerden birinden iyileştirme ile ilgili sosyal medyada bir takım açıklamalar geldi. Bu bizi hem sevindirdi hem de üzdü açıkçası" dedi.

Avdagiç, "Sevindirdi; çünkü bu konudaki her açıklama kıymetlidir ve firmaların, tüketicinin lehinedir. Üzdü; madem böyle bir imkan vardı, bizim böyle bir açıklama yapmamızı beklemeleri mi gerekiyordu. Dolayısıyla bu konunun, adım atılması ne kadar önemli bir alan olduğunu da ortaya koyan bir süreç oldu" ifadelerine yer verdi.