Avlanan her balon balığına 5 lira destek

Türkiye sularında yayılım gösteren istilacı balon balığı avcılığına, türlerine göre 500,000 adete kadar 5 TL, 5 milyon adete kadar 0.50 TL destekleme verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, geçerli ruhsata sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri avcılığı faaliyeti sürdüren ve istilacı balon balığını avlayan balıkçılara, söz konusu balığın Lagocephalus Sceleratus türü için 500,000 adete kadar, adet başına 5 TL, diğer türleri için de 5 milyon adete kadar, adet başına 0.50 TL doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.