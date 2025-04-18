AVM ciroları martta yüzde 37,5 arttı

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi martta yıllık bazda yüzde 37,5 artarak 3 bin 829 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research işbirliğinde oluşturulan endeksin mart ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi, martta geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 37,5 artarak 3 bin 829 puana ulaştı. Bu artışın martta yüzde 38,1 olan yıllık enflasyonun kısmen altında kaldığı görüldü.

Enflasyondan arındırılmış endeks aylık yüzde 16 büyüdü

Açıklamada görüşlerine yer verilen ekonomist Fatih Keresteci, AVM ciro endeksinin martta reel manada performansını koruduğunun söylenebileceğini belirterek, şubat ayına göre ise belirgin bir toparlanma olduğunu bildirdi.

Keresteci, "Enflasyondan arındırılmış endekste martta şubata göre yüzde 16'lık büyüme var. Aslında bu durum öncü verilerle biraz uyumsuz. Hem ramazan ayı etkisi hem de ayın ikinci yarısında finansal piyasalarda yaşanan sert türbülans nedeniyle alışveriş ekonomisinin bir miktar daralmasını beklerdik" ifadelerini kullandı.

En yüksek büyüme giyim kategorisinde

Fatih Keresteci, kategori bazında en yüksek büyümenin kategori yüzde 53,8 ile giyimde olduğunu belirterek, bu alanda yapılan indirimlerin satışları artırdığını kaydetti.

Reel büyüme kaydeden bir diğeri kategorinin hipermarket olduğunu aktaran Keresteci, "Ramazan ve akabinde gelen bayramın etkisi açık bir şekilde yansımış. En zayıf kategori performansları ayakkabı ve teknolojilerde olmayı sürdürmüş. Merkez Bankası iç talepteki canlılığı enflasyonun nedenlerinden birisi olarak kabul ediyor olsa da martta AVM endekslerinin gösterdiği göreceli canlılığın, yukarıda belirttiğimiz nedenden dolayı enflasyonist olmadığını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.