AVM ciroları mayısta enflasyonun üzerinde arttı

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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research iş birliğiyle hazırlanan AVM Endeksi'nin Mayıs 2026 verileri, alışveriş merkezlerinde ciro artışının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Verilere göre, metrekare verimlilik endeksi geçen yılın aynı ayına göre nominal bazda yüzde 41,7 artarak 5.990 puana ulaştı. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleştiği dikkate alındığında, AVM'lerde metrekare başına ciro artışı enflasyonun üzerinde seyretti.

Ekonomist Fatih Keresteci, mayıs ayında AVM ciro endeksinin yıllık bazda nominal yüzde 41,7, reel olarak ise yüzde 6,9 büyüdüğünü belirtti.

Bayram etkisi tüketimi destekledi

Keresteci, uzun Kurban Bayramı tatilinin tüketim eğilimini güçlendirdiğini ve alışveriş merkezlerinde yoğun hareketlilik yarattığını ifade etti.

2025 yılında Kurban Bayramı'nın haziran ayına denk gelmesi nedeniyle oluşan baz etkisinin de bu yılın mayıs verilerini yukarı taşıdığına dikkat çeken Keresteci, kategori bazındaki sonuçların da bu tabloyu desteklediğini söyledi.

Son dönemde görece zayıf seyreden eğlence ve hobi kategorisinde yıllık büyümenin yüzde 74'e ulaştığını belirten Keresteci, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, çocuk oyun alanları, hobi ürünleri ile kitap ve dergi satışlarındaki artışta bayram döneminin önemli rol oynadığını ifade etti.

Keresteci, mayıs ayı verilerinin tüketim harcamalarında bayram kaynaklı canlanmanın AVM cirolarına güçlü şekilde yansıdığını vurguladı.