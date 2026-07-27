AVM cirolarında artış enflasyonun gerisinde kaldı

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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research iş birliğiyle hazırlanan AVM Endeksi'nin Haziran 2026 sonuçları, alışveriş merkezlerinde ciro artışının enflasyonun gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Haziran ayında metrekare verimlilik endeksi, geçen yılın aynı ayına göre nominal bazda yüzde 20,9 artarak 5.249 puana ulaştı. Ancak aynı dönemde yıllık enflasyonun yüzde 32,11 olarak gerçekleşmesi nedeniyle metrekare başına cirodaki artış reel bazda negatif kaldı.

Endeksi değerlendiren Ekonomist Fatih Keresteci, AVM ciro endeksinin haziranda yıllık bazda nominal yüzde 20,9 büyüdüğünü, bunun reel olarak yaklaşık yüzde 8,5'lik daralmaya işaret ettiğini söyledi.

Bayram etkisi ve zayıf talep öne çıktı

Keresteci, mayıs ayında görülen güçlü performansın ardından haziran verisinin beklentilerin altında kaldığını belirterek, bu görünümde takvim etkisinin önemli rol oynadığını ifade etti.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın mayıs ayına denk geldiğini, geçen yıl ise haziran ayında yaşandığını hatırlatan Keresteci, takvim farklılığının ciro performansını etkilediğini kaydetti.

Tüketici harcamalarında temkinli seyir

Haziran ayındaki zayıf performansın yalnızca takvim etkisinden kaynaklanmadığını vurgulayan Keresteci, tüketicilerin alım gücündeki zayıflığın harcamaları sınırlamaya devam ettiğini belirtti.

Mayıs ayında göreli olarak artan alışverişin ardından tüketicilerin haziranda harcamalarını kısmak zorunda kaldığını ifade eden Keresteci, bunun AVM cirolarına da yansıdığını söyledi.