AVM cirolarında önemli artış

09 Ekim 2017

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Endeks ağustos 2017'de geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 32,4 artış kaydederek 245 puana ulaştı. Veriler bir önceki aya göre yüzde 9,9 artış yaşandığını gösteriyor.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar ağustosta İstanbul'da bin 26 lira, Anadolu'da 875 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise aynı ayda 935 lira oldu.

En yüksek ciro artışı ayakkabı kategorisinde

Ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, enflasyondan arındırılmadan önceki haliyle yüzde 40,6 ile ayakkabı kategorisinde yaşandı.

AVM'lerdeki teknoloji kategori ciroları yüzde 38,8, giyim kategori ciroları yüzde 36, yiyecek-içecek kategori ciroları yüzde 23,6 ve diğer alanlar kategori ciroları yüzde 30 artış gösterdi. En düşük ciro artışı ise yüzde 7,5 ile hipermarket kategorisinde oldu.

Ağustos 2017'de bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6'lık artış kaydedildi.

"Ciro endeksinin yüzde 32,4 artış göstermesi sevindirici bir gelişme"

AYD Başkanı Hulusi Belgü, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'yi derinden sarsan kalkışmanın etkilerinin, geçen yıl ağustos ayında hissedilmeye devam ettiğini, bu durumun, ülkeyi yalnızca siyasi ve duygusal olarak etkilemekle kalmadığını, ekonomik anlamda da dalgalanmalara yol açtığını bildirdi.

"Ciro endeksine de yansıyan bu durum yüzde 1,1 düşüşe yol açmıştı. Bu nedenle ciro endeksinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 32,4 artış göstermesi elbette hem AVM'ler hem de perakendeciler için sevindirici bir gelişme" diyen Belgü şunları kaydetti:

"Bu yükselişin birçok sebebi var. Bu yıl hem Kurban Bayramı'nın ağustos ayında olması, markaların yaptığı indirimler, halkımızın AVM ziyaretleri ve alışverişlerinde artış yaşanmasını sağladı. Diğer yandan, eğitim döneminin yaklaşmasıyla ailelerin çocukları için yapmaya başladığı hazırlıklar da ciro endeksini olumlu yönde etkiledi. Bu durumun eylül ayı içinde de devam edeceğini umut ediyoruz."

Kaynak: AA