AVM cirosu enflasyonun altında arttı! İstanbul'daki mağaza kazancı belli oldu

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research işbirliğiyle hazırlanan AVM Endeksi'nin Aralık 2024 sonuçları açıklandı.

Buna göre Aralık 2024'te AVM’lerde metrekare başına düşen cirolar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8 arttı. Bu artış, yüzde 44,38 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranının altında kaldı.

Türkiye genelinde aralık ayında metrekare başına ciro 15 bin 610 TL olarak gerçekleşirken, İstanbul’da bu rakam 19 bin 183 TL, Anadolu’da ise 13 bin 228 TL olarak kaydedildi.

Hangi sektörde artış ne kadar?

Yiyecek-içecek kategorisi, yüzde 50,9'la en yüksek büyüme oranına ulaştı.

Giyim kategorisinde yüzde 49, hipermarket kategorisinde yüzde 48, teknoloji kategorisinde yüzde 42,6, ayakkabı kategorisinde yüzde 40,2 ve diğeri kategorisinde yüzde 37,9’luk artış yaşandı.

Ziyaretçi sayısı azaldı

Aralık 2024'te geçen yılın aynı ayına göre ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2’lik azalış var. Kasım göre ise yüzde 4'lük artış görüldü.