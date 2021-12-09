AVM Perakende Ciro Endeksi, ekimde yüzde 60,7 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin 2021 yılı Ekim ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 60,7’lik artışla 561 puana yükseldi.

Ekim 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay olan Eylül 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde de yüzde 16,4 oranında artarak 561 puana yükseldi.

AVM'lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ekim 2021'de İstanbul'da 2.774 TL, Anadolu'da 1.715 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2021'de 2.139 TL olarak gerçekleşmiştir.

Metrekare verimlilikte en yüksek artış, ayakkabı-çantada

Kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksi geçen yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 76,8, giyim kategorisinde yüzde 77,3, yiyecek-içecek kategorisinde 72,6, AVM'lerdeki diğer alanlar kategorisinde yüzde 52,7, hipermarket kategorisinde yüzde 48,3 ve teknoloji kategorisinde yüzde 16,7'lik bir artış yaşandı.

Ekim 2021 dönemi, Eylül 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ayakkabı kategorisinde yüzde 26,2, giyim kategorisinde yüzde 20,3, teknoloji kategorisinde yüzde 13,1, diğer kategorisinde yüzde 11,8, hipermarket kategorisinde yüzde 11,7 ve yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 8,9'luk bir artış yaşandı.